الأرصاد تحذر: منخفض جوى شديد البرودة يضرب البلاد الثلاثاء المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد البرودة خلال منتصف الأسبوع المقبل، وبالتحديد بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 من الشهر الجاري، كما تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

وأعلنت الأرصاد عن توقعاتها بشأن تساقط الأمطار على بعض السواحل، ولكنها لم تتأكد حتى الآن، بكل التفاصيل المتعلقة بذلك.

ومن جانبه،ناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتفادي الطقس السيئ، مشيرا الي انه سيتم التنويه وإصدار التحذيرات الجوية حيال ثبوت النماذج العددية.