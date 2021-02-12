شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعين بساعات Fitbit الذكية لموظفيها.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تضمين سوار Fitbit Charge 4 الذكى، ونظام Ready for Work كجزء من برنامج تجريبى لموظفيها، حيث سيحصل ما مجموعه 1000 موظف من ناسا عبر ستة مواقع فى الولايات المتحدة على أجهزة Fitbit Charge 4 والوصول إلى تجربة تسجيل الوصول اليومى الخاصة بصانع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء Ready for Work لمساعدتهم على "اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الذهاب إلى العمل فى الموقع أثناء جائحو كورونا".

وبحسب موقع TOI الهندى، يشمل الموظفين المختارين لهذا البرنامج 150 رائد فضاء وموظفى ناسا "المهمين" لمهام الفضاء المستقبلية الذين سيستخدمون حل Fitbit كجزء من برنامج استقرار الصحة التابع لناسا، والذى يهدف إلى التخفيف من مخاطر حدوث الأمراض المعدية بين أطقم رحلات رواد الفضاء فى فترة الاختبار المبدئى الفورى.

ووفقًا لتطبيق Fitbit، يمكن للمستخدمين تسجيل الأعراض ودرجة الحرارة من خلال ميزة تسجيل الوصول اليومية فى التطبيق، كما يمكنهم أيضًا تتبع صحتهم من خلال المقاييس الرئيسية والحصول على إرشادات COVID-19 وفقًا لإرشادات CDC، وتشمل هذه المقاييس الصحية معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتقلب معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس وما إلى ذلك، وبالتالى، سيتم توجيه الموظفين على أساس يومى سواء للذهاب إلى العمل أو البقاء فى المنزل.

والهدف من البرنامج التجريبى، وفقًا لـ Fitbit، هو "مساعدة ناسا وموظفيها على منع انتشار COVID-19 مع دعم الصحة العامة ورفاهية موظفى ناسا"، فيما ستقوم ناسا بتقييم البرنامج والنظر فى توسيعه ليشمل المزيد من القوى العاملة، اعتمادًا على ما إذا كانت تتمتع بالكفاءة الكافية فى الوقاية من COVID-19 وتتبع العوامل الصحية الأخرى.