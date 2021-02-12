شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: ألفابت ومايكروسوفت وكوالكوم تعترض على صفقة إنفيديا وآرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت بلومبرج نيوز اليوم الجمعة أن شركات تكنولوجيا كبيرة من بينها ألفابت وكوالكوم ومايكروسوفت ، تشكو إلى أجهزة مكافحة الاحتكار الأمريكية بخصوص صفقة استحواذ إنفيديا على شركة آرم لتصميم الرقائق.

وسبق وان كشفت "إنفيديا" وبشكل رسمى استحواذها على شركة Arm فى صفقة بقيمة 40 مليار دولار، حيث ظهرت العديد من التسريبات حول الشركتين خلال الفترة الأخيرة، فى ترقب لإنهاء صفقة الاستحواذ التى استغرقت بضعة أسابيع لتصل لنهاية المحادثات والإعلان الرسمى عن إتمام صفقة الشراء.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، كانت شركة Nvidia قد أشارت سابقاً إلى خططها للاستحواذ على صانعة الرقاقات Arm من SoftBank، و تنتقل ARM بشكل رسمى لتكون قسم تابع لشركة إنفيديا، على أن يستمر المركز الرئيسى للشركة فى المملكة المتحدة.

وكانت شركة SoftBank قد استحوذت على Arm فى عام 2016 بقيمة 31 مليار دولار، حيث اشتهرت شركة ARM بحقوق الملكية الفكرية فى تشغيل معالجات الأجهزة المحمولة والتى تستخدم عبر كلاً من شركات ابل، وسامسونج، وأيضاً كوالكوم.

فيما تشير التسريبات إلى أن قيمة Arm السوقية قد ارتفعت مع SoftBank نتيجة لتطوير مايكروسوفت أجهزة Surface التى ترتكز على تقنية Arm، وأيضاً مع تحول أبل لاستخدام تقنية Arm لتطوير المعالجات الخاصة بها لأجهزة Mac.

ومن المنتظر ألا تغير إنفيديا نموذج الترخيص فى الوقت الحالي، كما أكد تقرير اخر على أن الشركة لن تتخذ أى خطوات من شأنها أن تؤدى إلى انسحاب العملاء، كما تتجه Nvidia للاستثمار فى مركز أبحاث جديد للذكاء الاصطناعي، كخطوة أولية لخطط الشركة القادمة فى تطوير تقنية حوسبة الذكاء الاصطناعي.