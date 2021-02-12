شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه password manager؟ ولماذا تحتاج لاستخدامه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور العديد من الاختراقات على مدار الأسبوع الماضى، يتدافع مستخدمو الإنترنت للتأكد من أن كلمات المرور الخاصة بهم آمنة وغير منقوصة، حيث تتمثل إحدى أفضل الطرق لإدارة أمان الإنترنت فى استخدام مدير كلمات المرور أو password manager، والذى يخزن جميع تفاصيل تسجيل الدخول نيابة عنك ويدخلها تلقائيًا فى شاشات تسجيل الدخول إلى موقع الويب.

وهذا يعنى أنك لست مضطرًا لتذكر كل كلمات مرورك، حيث يمكن أن يؤدى حفظ كلمات المرور إلى إغراء استخدام نفس كلمة المرور لكل شيء، ولكن هذا أسلوب خطير - إذا تسربت كلمة المرور الخاصة بك، فسيتمكن المتسللون من الوصول إلى جميع حساباتك.

ولكن باستخدام برنامج إدارة كلمات المرور، يمكنك استخدام كلمات مرور طويلة ومعقدة ومقاومة للقرصنة، دون الحاجة إلى تذكرها، حيث أن بعض مديرى كلمات المرور لديهم ميزات "إنشاء تلقائي" أيضًا، حيث يقترحون كلمات مرور عشوائية يصعب على المخترقين تخمينها.

ومع ذلك، هناك مشكلة صغيرة - يطلب منك معظم مديرى كلمات المرور استخدام كلمة مرور "رئيسية"، حتى تتمكن من الوصول إلى عمليات تسجيل الدخول المتنوعة الخاصة بك، وإذا نسيت كلمة المرور هذه، فسيتعين عليك إجراء العملية الشاقة لإعادة تعيين كل حساب فردي، والتى لا تزال مفضلة عن اختراق هذه الحسابات، ولكنها ليست مثالية .

ما هى أنواع مدير كلمات المرور؟

هناك مجموعة كاملة من مديرى كلمات المرور، من البرامج المجانية إلى المدفوعة - إليك ما يجب البحث عنه، حيث يستخدم العديد من الأشخاص مدير كلمات المرور المدمج فى متصفح الويب، مثل Google Password Manager، وفى حين أن هذه لها ميزة سهولة الاستخدام، إلا أن هناك بعض العيوب، حيث المشكلة الرئيسية هى أن كلمات المرور الخاصة بك ستقتصر على ذلك المتصفح أو النظام الأساسي، فإذا كنت تستخدم Chrome وجوجل لتذكر كلمات المرور الخاصة بك، ثم تريد الانتقال إلى Apple وSafari، فستواجه مشكلة - والعكس صحيح.

فيما يتمتع مديرو كلمات المرور من الجهات الخارجية بدعم متعدد الأنظمة الأساسية، لذا ستتمكن من الاحتفاظ بكلمات مرورك على أى جهاز تستخدمه، كما أنها أيضًا منتجات أساسية - سيتذكرون كلمة المرور نيابة عنك، وهذا يتعلق بها، حيث يمتلك مديرو كلمات المرور الآخرون ميزات مثل اقتراح كلمة المرور، لاستخدام أقوى كلمة مرور ممكنة، وقدرات المشاركة، فى حالة رغبتك فى الحصول على حساب كلمة مرور منزلية لاستخدام خدمات مثل Netflix أو Spotify، ويعد التحقق من مستوى أمان كلمات المرور الخاصة بك، وتخزين معلومات آمنة أخرى مثل رموز مرور WiFi وأكواد تسجيل الدخول الخاصة بالبناء، من الميزات الأخرى التى تستخدمها الخدمات المتطورة.

ما هو مدير كلمات المرور الذى يجب على استخدامه؟

على الرغم من أن مديرى كلمات مرور المتصفح المضمنة قد لا تكون آمنة تماما مثل خدمات مثل One Password، التى أصدرت مستندًا من 40 صفحة يصف عمليات التشفير الخاصة بهم، إلا أنهم لا يزالون أكثر أمانًا من عدم استخدام واحدة على الإطلاق واستخدام نفس كلمة المرور لكل شيء.

وإذا كنت تريد الحد الأدنى من الجهد، فمن المحتمل أن يؤدى استخدام متصفحك أو مدير كلمات المرور المدمج بالهاتف، مثل Google Password أو Apple Keychain، المهمة، وإذا كنت لا ترغب فى الدفع، ولكنك على استعداد لتنزيل شيء ما واستخدام برنامج تابع لجهة خارجية، فإن الطبقة المجانية لـ LastPass، أو Myki Password Manager، ستقوم بمعظم ما تحتاجه.