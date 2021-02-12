شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع بتكوين بعد إعلان بنك أمريكي عن مشروع تشفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت Bitcoin إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن قال بنك BNY Mellon الأمريكي إنه شكل وحدة جديدة لمساعدة العملاء على الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها وإصدارها.

وقال البنك إنه من المتوقع أن تطرح الوحدة الجديدة في BNY Mellon العروض في وقت لاحق من هذا العام.

سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى قياسي لها عند 48481.45 دولارًا في وقت سابق يوم الخميس ، وارتفعت آخر مرة 6.9% عند 47932 دولارًا. اكتسبت أكبر عملة افتراضية من حيث القيمة السوقية حوالي 66 %حتى الآن هذا العام وارتفعت حوالي 1200 ٪ منذ منتصف مارس 2020.

جاء إعلان BNY Mellon بعد أيام فقط من كشف شركة Tesla التابعة لشركة Elon Musk أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وستقبلها قريبًا كطريقة دفع مقابل سياراتها.

بعد فترة طويلة من تجنبها من قبل الشركات المالية التقليدية ، دخلت البيتكوين أخيرًا في الاتجاه السائد.

في الشهر الماضي، أضافت شركة BlackRock Inc ، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، عملة البيتكوين كاستثمار مؤهل إلى صندوقين، وفي يوم الأربعاء الماضى، قالت شركة بطاقات الائتمان العملاقة ماستركارد إنها تخطط لتقديم الدعم لبعض العملات المشفرة على شبكتها هذا العام.

لكن لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في Pictet Asset Management ، قال إن الشركات كانت تحوط نفسها ضد احتمالية نجاح البيتكوين.

ولذا ربما تفعل الشركات ما يفعله بعض مستثمري التجزئة، لنقول حسنًا أن عملة البيتكوين هذه ستفشل على الأرجح، ولكن لا تزال هناك فرصة ضئيلة لعدم فشلها. وقال لمنتدى رويترز للأسواق العالمية "إنهم يريدون أن يكونوا جزءًا منها".

ارتفع سعر العملة المشفرة المنافسة الإيثريوم بنسبة 3% عند 1793.88 دولارًا بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1839 دولارًا يوم الأربعاء، بعد أيام من بدء تداول عقوده الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية.

على الرغم من استمرار بعض المشاركين في السوق ينصحون بالحذر.

"يجب أن يتذكر المستثمرون أن البيتكوين ليس مخططًا بسيطًا لتحقيق الثراء. قال جافين سميث، الرئيس التنفيذي لاتحاد العملات المشفرة، مجموعة بانكسورا في الواقع، لقد كانت وستظل عرضة لتقلبات الأسعار الهبوطية - خاصة عندما يتطلع الفائزون على المدى القصير إلى سحب أرباحهم.

وأضاف: "بينما يلوح ارتفاع آخر في الأسعار في الأفق ، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين وأن يتطلعوا إلى تنفيذ إستراتيجية ثابتة لإدارة المخاطر".