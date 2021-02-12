شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تفتح الطلبات المسبقة لخدمة Starlink عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقبل شركة SpaceX الطلبات المسبقة من الجمهور لاستخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، حيث أعلنت الشركة المملوكة لإيلون ماسك، أن العملاء المحتملين يمكنهم إدخال عنوان خدمتهم على موقعها على الإنترنت، ووضع وديعة بقيمة 99 دولارًا، والتي تغطي الشهر الأول من الاستخدام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تلقى المستخدمون الذين اختاروا الاشتراك رسائل تفيد بأن SpaceX تستهدف التغطية في منطقتهم في منتصف إلى أواخر 2021، لكن يرى آخرون الموعد في وقت ما في عام 2022.

تنص النسخة الصغيرة على أن الطلبات المسبقة قابلة للاسترداد بالكامل، ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر للوفاء بها، مضيفة أن إيداع وديعة لا يضمن الخدمة.

أطلقت SpaceX لأول مرة برنامجها التجريبي العام في أكتوبر الماضي لأولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وفي غضون ستة أشهر تقريبًا، أعلنت الشركة أن لديها أكثر من 10000 مستخدم حول العالم.

كما أنه إلى جانب الرسوم الشهرية، سيُطلب من المستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول دفع 499 دولارًا أمريكيًا كرسوم لمرة واحدة لمجموعة الأجهزة التي تشتمل على 'UFO on a stick' وحامل ثلاثي القوائم وجهاز توجيه WiFi، ولكن لن يتم دفعها حتى يتم استلام الخدمة.

وكانت أطلقت SpaceX الدفعة الأولى من 60 قمراً صناعياً من Starlink في 23 مايو 2019 واليوم يتجاوز الكوكبة 1000 جهاز، وتخطط الشركة لإطلاق ما لا يقل عن 2200 قمر صناعي خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تقديم خدمة النطاق العريض العالمية التي تغطي حتى المناطق النائية في العالم.