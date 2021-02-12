شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر الوضع المظلم لبحث سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر جوجل الوضع المظلم لبحث سطح المكتب، فإذا تم طرح الاختبار لك وتم ضبط نظامك على الوضع المظلم، ستكون خلفية صفحات بحث جوجل رمادية داكنة جدًا، وليس من الواضح مدى انتشار الاختبار حتى الآن، لكن تشارك عدد من الأشخاص على تويتر أنهم كانوا ضمن الاختبار.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه من غير الواضح أيضًا ما إذا كان سيتم طرح الوضع المظلم لبحث سطح المكتب رسميًا على نطاق أوسع أو متى سيتم ذلك.

وقالت جوجل: "نحن دائمًا نختبر طرقًا جديدة لتحسين تجربة مستخدمينا، ولكن ليس لدينا أي شيء محدد نعلن عنه في الوقت الحالي".

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الوضع المظلم لبحث سطح المكتب، فأبلغت 9to5Google في يناير أن بعض الأشخاص كانوا يختبرون الوضع المظلم في ذلك الوقت.

وإذا كنت من محبي الوضع المظلم، فلم تتجه جوجل فقط لهذا الوضع، فإن التغييرات تم إجراؤها على الوضع المظلم في تويتر مسبقا، والتي تفاجأ بها بعض الأشخاص غير مدركين لها الأسبوع الماضي، عندما أصبح وضعهم المظلم أكثر إظلاما بشكل غير متوقع.

وتقوم مايكروسوفت الآن باختبار التغييرات التي تم إجراؤها على Word لجعل المستندات بأكملها مظلمة عند استخدام الوضع المظلم.