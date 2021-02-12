شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إنشاء حساب مايكروسوفت في 8 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مهتمًا باستخدام Outlook كبريد إلكتروني أو تريد إعداد Xbox Series X بشكل أسرع، فستحتاج إلى إنشاء حساب مايكروسوفت، وهى عملية سريعة ومجانية وسهلة التنفيذ، وإليك كيفية إنشاء حساب مايكروسوفت في ثماني خطوات بسيطة، وفقا لما ذكره موقع "businessinsider".





كيفية إنشاء حساب مايكروسوفت

1. افتح مستعرض ويب وانتقل إلى www.Microsoft.com.

2. اضغط فوق أيقونة "الحساب"، وهي دائرة صغيرة تقع في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. اضغط على "إنشاء واحد" لبدء إنشاء حساب مايكروسوفت الخاص بك.

4. اكتب عنوان بريد إلكتروني موجود مسبقًا أو اضغط فوق "الحصول على عنوان بريد إلكتروني جديد" لعنوان بريد إلكتروني شخصي من مايكروسوفت، وبمجرد كتابة عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد استخدامه، اضغط فوق "التالي".

5. اكتب كلمة مرور آمنة لاستخدامها مع حساب مايكروسوفت الخاص بك، اضغط فوق "التالي" بمجرد القيام بذلك.

6. اكتب اسمك الأول والأخير في المساحات المقابلة واضغط على "التالي".

7. باستخدام القوائم المنسدلة، حدد موقعك وأدخل تاريخ ميلادك، وبمجرد الانتهاء، اضغط فوق "التالي".

8. في الشاشة التالية، سيُطلب منك حل لغز بسيط لأغراض أمنية، اضغط فوق "التالي" للمتابعة إلى اللغز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وإذا أكملت لغز الأمان بنجاح، فلديك الآن حساب مايكروسوفت.