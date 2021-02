شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع لـ450 موقعًا لجمع أخبار تابعة لأنظمة اشتراك فى خدمتها مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل برنامج News Showcase في عدة دول حتى الآن ولعل أخرها المملكة المتحدة والأرجنتين، وهو برنامج يدفع فيه عملاق البحث الأموال لرعاية محتوى إخباري من الناشرين، حيث تغطي الخدمة الآن محتوى من أكثر من 450 إصدار حول العالم، وتتضمن الخدمة القدرة على الوصول إلى محتوى محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع مجانًا.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه تم إطلاق News Showcase في ألمانيا والبرازيل العام الماضي، وأستراليا الأسبوع الماضي.

كما أنه في المملكة المتحدة، تغطي الخدمة أكثر من 120 مطبوعة، بينما اشترك 40 مطبوعة أرجنتينية.

وتشمل المنشورات المتاحة من خلال الخدمة في المملكة المتحدة Reuters و Financial Times و The Independent و New Statesman و The Telegraph، بينما تشمل المنشورات الأرجنتينية Clarín وLa Nación وPerfil.

وتشير جوجل إلى أنه يتم دفع رسوم شهرية للناشرين لتنظيم القصص الإخبارية للخدمة، بالإضافة إلى الوصول إلى المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

ويوجد News Showcase في تطبيق أخبار جوجل على iOS، وأندرويد، وويب الهاتف، وكذلك Discover على iOS، فيتوفر على Discover عن طريق التمرير إلى اليسار على الشاشة الرئيسية، وتعرض الواجهة قوائم بالمقالات من كل إصدار، والتي يمكنك الضغط فوقها لقراءتها بالكامل.

كما أنه لدى فيس بوك مبادرة إخبارية مماثلة تتضمن الدفع للناشرين لترخيص المحتوى الخاص بهم في شكل علامة تبويب الأخبار، وهو قسم من الخدمة يتضمن مزيجًا من القصص الإخبارية المنسقة والشخصية، والتى بعد إطلاقها في الولايات المتحدة، وصلت علامة التبويب مؤخرًا إلى المملكة المتحدة.

وعلى غرار Google News Showcase، تتضمن الخدمة فيس بوك الدفع لناشرين محددين لترخيص المحتوى، بما في ذلك بعض المحتوى الذي يكون عادةً بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

كما تقول جوجل إنها مستعدة أيضًا لإطلاق News Showcase في فرنسا وكندا واليابان، بعد المملكة المتحدة والأرجنتين.