شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة: فيسبوك دفع أكثر من المطلوب بقضية تسوية خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت محكمة في "ديلاوير" إن شركة فيسبوك ربما قد دفعت 4.9 مليار دولار أكثر من الحد الأقصى للعقوبة التي واجهتها بموجب اتفاقية تسوية مع المنظمين فيما يتعلق بمزاعم بأنها أساءت التعامل مع خصوصية المستخدم.

وتم نشر المعلومات من قبل قاضي ولاية ديلاوير الذي استخلصها من "ورقة بيضاء" أعدتها شركة محاماة تقدم المشورة إلى مجلس إدارة Facebook أثناء مناقشة تسوية مقترحة بقيمة 5 مليارات دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية، هذه الاتفاقية تحمي أيضًا الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.

واستشهد نائب المستشار جوزيف سلايتس من مستشاري المحكمة بالورقة التي قدمها محامو جيبسون دن في حكمه الذي يوجه Facebook لتسليم المستندات إلى المساهمين الذين يحاولون تحديد ما إذا كان Facebook قد دفع أكثر من اللازم لحماية زوكربيرج.

قال سلايتس في الحكم: "الوثائق التي تم إنتاجها بالفعل لا تقدم أي فكرة عن سبب دفع Facebook أكثر من (على ما يبدو) التعرض الأقصى لتسوية مطالبة". وقال إن المساهمين كانوا "على حق في التساؤل عما إذا كانت الاتصالات الداخلية بين الوكلاء المؤتمنين على Facebook قد تلقي الضوء على تفكير مجلس الإدارة في هذا الصدد."

لم يرد Facebook على الفور على طلب للتعليق.

وحلت صفقة يوليو 2019 مزاعم أساءت Facebook التعامل مع خصوصية المستخدم، بينما لم تقر الشركة بارتكاب أي مخالفات.

وقال سلايتس إن فيسبوك واجه عقوبة قصوى تبلغ حوالي 104 ملايين دولار ، وفقًا لصحيفة جيبسون دن.

لم ترد FTC على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وقال جويل فليمنج، محامي مساهمي Facebook ، لـ Slights خلال جلسة استماع العام الماضي أنهم أرادوا أن يعرفوا قبل رفع دعوى قضائية بشأن تسوية FTC: "هل قال أي شخص ،" اذهب واسأل FTC ، هل ستأخذ أموالًا أقل إذا كان السيد زوكربيرج هو المسؤول شخصيا "؟"

ورفضت Slights أن تأمر الشركة بتسليم المستندات التي قال Facebook إنها محمية بامتياز المحامي والعميل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن القاضي قال إن المساهمين يمكنهم الحصول على رؤى من الاتصالات الإلكترونية غير المميزة التي كان يأمر بالكشف عنها.