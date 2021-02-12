تكنولوجيا: هجوم سيبرانى على سايبر بانك وWitcher لطلب الفدية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يقوم المتسللون الذين استهدفوا مطور ألعاب الفيديو CD Projekt Red (CDPR) بهجوم برنامج الفدية، بعمل مزاد علني لشفرة المصدر المسروقة التي حصلوا عليها مقابل أجر يقدر بملايين الدولارات وفقا لموقع theverege.

تضمن الاختراق، الذي كشف CDPR عنه لأول مرة الأربعاء الماضي، رمز لعبة مهم يتعلق بإصدارات رفيعة المستوى مثل The Witcher 3 و Cyberpunk 2077.

وقالت CDPR في ذلك الوقت إنها لا تنوي تنفيذ مطالب المتسللين، حتى لو كان ذلك يعني أن المواد المسروقة من الاختراق بدأت تنتشر عبر الإنترنت.

فيما بدأت تسريبات معلومات كود المصدر التي يُحتمل أن تكون مشروعة بالظهور على المنتديات عبر الإنترنت، كما هو مذكور على Twitter بواسطة حساب الأمن السيبراني vx-underground.

ويُعتقد أن هذا التسريب الأولي يتضمن كود البطاقة الافتراضية الخاصة باللغة CDPR Gwent ، بينما كشفت vx-underground أن المزادات الخاصة بكود المصدر الأكثر قيمة كانت تحدث في منتدى القرصنة المعروف باسم Exploit.

فيما قال موقع theverege انه لم يتمكن من التحقق من هذه المعلومات، ولم يستجب مركز CDPR لطلب التعليق.

لكن شركة للأمن السيبراني تدعى KELA، وهي متخصصة في تقديم معلومات عن التهديدات للشركات بناءً على تحليلات مواقع الويب، تقول إن لديها سببًا للاعتقاد بأن المزادات مشروعة في الواقع، وقالت "نعتقد أن هذا مزاد حقيقي من قبل بائع حقيقي وصل إلى البيانات.

فيما قال متحدث باسم KELA" يعرض البائع استخدام ضامن ويسمح فقط لمن لديهم وديعة بالمشاركة - وهو تكتيك يستخدمه العديد من البائعين لإظهار أنهم جادون ولضمان عدم حدوث عمليات احتيال ".

وتقول وكالة KELA إن محللة استخبارات التهديدات، فيكتوريا كيفيلفيتش، كانت قادرة على تنزيل بعض المعلومات التي قدمها له شخص يدعي مشاركته في المزادات، ويعتقد أنها أنها أصلية، وقد شاركت KELA لقطات شاشة لبعض قوائم الملفات التي يُزعم أنها تعرض شفرة المصدر المسروقة لـ Red Engine، منصة محرك الألعاب الداخلية الخاصة بها.

وتقول KELA إن المزاد يقدم ملفات شفرة المصدر لكل من إصدارات لعبة Red Engine و CDPR ، بما في ذلك The Witcher 3: Wild Hunt و Thronebreaker: The Witcher Tales spinoff و Cyberpunk 2077 الذي تم إصداره مؤخرًا.

ويُعتقد أيضًا أن المواد المسروقة تتضمن محتويات داخلية المستندات، على الرغم من عدم وضوح أنواع المستندات أو المواد الإضافية التي تتضمنها ذاكرة التخزين المؤقت.

وتقول KELA إن السعر المبدئي للمزاد هو مليون دولار، مع ارتفاع العطاءات بزيادات قدرها 500 ألف دولار وسعر الشراء الآن 7 ملايين دولار.

ويمكن فقط للمستخدمين الذين يودعون 0.1 بيتكوين المشاركة وهذا هو سبب اعتقاد Kivilevich أن المتسللين جادون بشأن استضافة المزاد وأن المواد المعروضة للبيع من المحتمل أن تكون مشروعة لأنها تضمن عدم محاولة أي شخص مشارك في المزاد خداع البائعين.

كما تحققت Vx-underground بشكل مستقل من شروط التسعير الخاصة بالمزاد بعد أن قدمت KELA لقطات شاشة تزعم أنها ستقام غدًا.

وليس من الواضح ما إذا كان التسريب الذي حدث في وقت سابق والذي تمت إزالته بالفعل من مواقع تحميل الملفات مثل Mega وتم حذفه من منتديات القرصنة والمواقع الأخرى - مرتبط بأي شكل من الأشكال بهجوم برامج الفدية..