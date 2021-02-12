شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch Series 6 وWatch SE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل هذا العام ساعتين ذكيتين جديدتين - أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE، حيث تعد Watch SE هى خيار جديد تمامًا للساعة الذكية بأسعار معقولة من شركة أبل العملاقة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينWatch SE وبين ساعة Watch Series 5 كما يلى:

Apple Watch SE

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X.

- موديلات GPS.

- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصرى لنبض القلب.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.

- مكبر صوت 50% أقوى7 وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.

Apple Watch Series 5

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتى للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم والسيراميك.

- موديلات GPS.

- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصرى لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع بارورمتري.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.