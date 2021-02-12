علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch Series 6 وWatch SE

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل هذا العام ساعتين ذكيتين جديدتين - أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE، حيث تعد Watch SE هى خيار جديد تمامًا للساعة الذكية بأسعار معقولة من شركة أبل العملاقة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينWatch SE وبين ساعة Watch Series 5 كما يلى:

 

Apple Watch SE

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X.

- موديلات GPS.

- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصرى لنبض القلب.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.

- مكبر صوت 50% أقوى7 وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.

 

Apple Watch Series 5

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتى للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم والسيراميك.

- موديلات GPS.

- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصرى لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع بارورمتري.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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