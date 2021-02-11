شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يشدد عواقب خطاب الكراهية في الرسائل المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن انستجرام عن موقف مشدد من خطاب الكراهية في الرسائل المباشرة، حيث كشفت الشركة اليوم أنها ستبدأ في تعطيل حسابات الأشخاص الذين يرسلون رسائل كراهية بشكل متكرر، ولن يتمكن المخالفون في أول مرة من إرسال رسائل لفترة زمنية غير محددة، ولكن إذا أرسلوا رسائل كراهية مرة أخرى، فسيتم تعطيل حسابهم.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، جاء في مشاركة بمدونة انستجرام، "سنقوم أيضًا بتعطيل الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها لعدم الالتزام بقيود المراسلة لدينا، وسنواصل تعطيل الحسابات التي وجدنا أنها تم إنشاؤها فقط لإرسال رسائل مسيئة".

وتحظر سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية في انستجرام الهجمات على الأشخاص استنادًا إلى خصائص محددة مثل العرق أو الدين، بالإضافة إلى الأشكال الأكثر ضمنية لخطاب الكراهية، مثل المحتوى الذى يستهدف ذوى البشرة الداكنة والاشارات المعادية.

كما قال انستجرام، إنه يتعاون أيضًا مع سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة للمساعدة في قضايا خطاب الكراهية.

وجاء هذا التحديث لعمليات الخطاب الذي يحض على الكراهية بعد موقف المملكة المتحدة، حيث تم استهداف نجوم كرة القدم بإساءة عنصرية على انستجرام بعد خسارة مباراة.

وأصدر الأمير وليام، وهو أيضًا رئيس اتحاد كرة القدم في إنجلترا، بيانًا الشهر الماضي قال فيه إن "الإساءة العنصرية سواء في الملعب أو في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي حقيرة ويجب أن تتوقف الآن".

كما أصدرت أربعة أندية لكرة القدم بيانًا ضد الانتهاكات، وحث رئيس بلدية مانشستر الشبكات الاجتماعية على تكثيف المساعدة في كبحها.

يمكن أن يثني هذا التحديث الإجرائي الأشخاص عن إرسال رسالة فظيعة، ولكنه لن يصبح فعال إلا إذا تمكن انستجرام من الاستمرار في تعطيل الحسابات بسرعة عند ظهورها.