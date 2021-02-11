شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوبي للسيارات يطالب بإنشاء مليون محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لوبي للسيارات إن على الاتحاد الأوروبي تحديد أهداف ملزمة لمليون نقطة شحن عامة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2024 وثلاثة ملايين بحلول عام 2029، لمنح المستهلكين الثقة للتحول إلى التكنولوجيا الجديدة.

وفي رسالة مشتركة مع مجموعات النقل المستدام والمستهلك، أخبر الاتحاد الأوروبي مصنعي السيارات (ACEA) ببروكسل أن هذا الهدف سيساعد أيضًا شركات صناعة السيارات ومشغلي شبكات الطاقة في التخطيط للمستقبل.

قال أوليفر زيبس، رئيس ACEA ، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة BMW الألمانية لصناعة السيارات: "تحتاج مفوضية الاتحاد الأوروبي سريعًا إلى اتخاذ إجراءات وتحديد أهداف ملزمة لتكثيف البنية التحتية للشحن في الدول الأعضاء".

وقال "خلاف ذلك، حتى أهداف التخفيض الحالية في مكافحة تغير المناخ في خطر".

اكتسبت مبيعات السيارات الكهربائية (EV) زخماً مؤخرًا حيث انخفضت مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق أثناء عمليات الإغلاق في أزمة فيروس كورونا.

وتطلق شركات صناعة السيارات طرازات كهربائية جديدة للوفاء بقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي، كما قدمت العديد من الحكومات إعانات للمركبات الكهربائية كجزء من برامج التعافي من الجائحة.

ومع ذلك، فإن بدء تشغيل محطات الشحن العامة، لاستكمال الشحن في مكان العمل والمنزل، كان بطيئًا وهناك العديد من التعريفات وطرق الدفع.

وتظهر أرقام الصناعة أن الاتحاد الأوروبي كان لديه 224.538 نقطة شحن عامة في عام 2020.

وحث الخطاب، الذي وقعه أيضًا لوبي المستهلك BEUC ومجمع النقل والبيئة (T&E)، اللجنة على وضع معايير مشتركة.

وأضافت الرسالة أن عليها أيضا أن تحدد هدفا لنحو 1000 محطة هيدروجين بحلول عام 2029.

وافقت الحكومة الألمانية يوم الماضي على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء 1000 محطة شحن سريع على طول الطرق السريعة بحلول نهاية عام 2023. وتتوقع أن تنفق ملياري يورو (2.4 مليار دولار).