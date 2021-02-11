شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينشئ نسخته الخاصة من التطبيق الاجتماعى الصوتى Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة فيس بوك تنشأ نسختها الخاصة من تطبيق اجتماعى صوتى، بعد أقل من أسبوع من ظهور مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، على تطبيق Clubhouse، الذى يعد عبارة عن نظام أساسي لوسائل التواصل الاجتماعي للدردشة الصوتية يتوفر عن طريق الدعوات فقط، لكنه انتشر بشكل كبير وحقق شعبية في غضون بضعة أشهر فقط.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال مطلعون بالشركة، إن المسؤولين التنفيذيين في فيس بوك أمروا الموظفين بإنشاء غرف دردشة صوتية، والتي تُعرف داخليًا باسم "Fireside".

وكان ظهر زوكربيرج في "The Good Time Show" يوم الأحد لمناقشة مستقبل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لكن المستمعين إلى المناقشة توقعوا أنها كانت مهمة استطلاعية لصالح شركته الخاصة.

شارك مستخدمين تويتر التعليقات حول هذا الحدث، حيث قال Sal Rodriguez في تغريدة: "الاستماع إلى دردشة مارك زوكربيرج على Clubhouse، يجعل من المستحيل عدم التساؤل عن المدة التي يستغرقها فيس بوك لإصدار نسخته الخاصة من هذا المنتج."

واعتقد أحد المستخدمين الذي يُدعى "آمي" أن الرئيس التنفيذي يمكن أن يصنع لنفسه "غرف الصوت" التي ستكون متاحة على فيس بوك وواتس آب وماسنجر.

وكشفت المصادر، أن زوكربيرج كان مهتمًا منذ فترة طويلة بأشكال الاتصال الصوتي، لكن "Fireside" لا يزال في "أولى مراحل تطويره".

وكانت قالت إميلي هاسكل، المتحدثة باسم فيسبوك: "لقد كنا نربط الناس من خلال تقنيات الصوت والفيديو لسنوات عديدة، ونستكشف دائمًا طرقًا جديدة لتحسين تلك التجربة للأشخاص".

فيما تم تصنيف فيس بوك على أنه ملك التقليد في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل هذه السمعة بدأت من هجومه الأول على أفكار Snapchat في عام 2017، عندما أضافت Stories إلى Instagram.

كما أطلق فيس بوك العام الماضي برنامج Reels الذي يقدم أدوات تعديل مقاطع الفيديو القصيرة التي تتيح للمستخدمين الإبداع باستخدام مقاطع فيديو مدتها 30 ثانية مع التسميات التوضيحية والموسيقى، مقلدا فيديوهات TikTok بعد نجاحها.