تكنولوجيا: صور توضح التصميم المتوقع لهاتف شاومي القادم MI MIX 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق MI MIX 4 لاحقاً هذا العام، واليوم يظهر الهاتف من جديد في صور ثلاثية الأبعاد تؤكد على تصميم مميز بإطار مربع وشاشة مسطحة، وهي نفس لغة التصميم المميزة لإصدارات MIX السابقة.

تقدم شاومي هاتف Mi MIX 4 المرتقب بتصميم بكامل الشاشة دون أي فتحات للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بحواف نحيفة بنفس السماكة في الإتجاهات الأربعة للشاشة.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتقرير الذي نشر اليوم أن تقدم شاومي هاتف Mi MIX 4 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، التي قدمت بالفعل من ZTE في هاتف Axon 20 5G، وتقدم أيضاً في الإصدار القادم Axon 30.

كما يوضح التقرير أن تقنية ZTE في الكاميرة أسفل الشاشة لا تأتي بأفضل المعايير، لذا من المتوقع أن تقدم شاومي ترقية جديدة في هذه التقنية في حالة دعم هاتف Mi MIX 4 بكاميرة أسفل الشاشة.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لم تقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف Mi MIX 4، إلا أن تصريحات شاومي السابقة أكدت على أن الهاتف سيأتي بأفضل مواصفات تقدم في هواتف الشركة حتى الآن.

المصدر

اعلان





