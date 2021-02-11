تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة لهاتف وان بلس القادم ONEPLUS 9 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريبات مصورة جديدة تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف وان بلس القادم ONEPLUS 9 PRO الذي يأتي بكاميرة مميزة بشعار HASSELBLAD.

كشفت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم عن تصميم ONEPLUS 9 PRO بتفاصيل أكثر وضوحاً، حيث يأتي الهاتف بثقب في الجانب الأيسر من الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تأتي الكاميرة الخلفية باثنان من العدسات الكبيرة، وأيضاً اثنان من العدسات صغيرة الحجم.

تستعد وان بلس للإعلان الرسمي عن سلسلة OnePlus 9 في حدث يعقد خلال شهر مارس المقبل، ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن دعم وحدة الكاميرة الخلفية بإعدادات HASSELBLAD، والتي تظهر بتصميم أنيق في الصور ثلاثية الأبعاد.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشترك فيها HASSELBLAD في تطوير أنظمة الكاميرة في الهواتف الذكية، لذا من المتوقع أن تقدم وان بلس ترقية كبيرة في كاميرة هاتفي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro.

ايضاً أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى إختلاف التصميم بين هاتفي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro، إلا أن وان بلس تتبنى تصميم الشاشة المنحني، مع شاشة بدقة 2K ومعدل تحديث 120Hz، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما تدعم وان بلس سلسلة OnePlus 9 برقاقة معالج Snapdragon 888، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف باثنان من المستشعرات الرئيسية من سوني IMX689 بدقة 48 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف OnePlus 9 Pro بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، والشحن اللاسلكي بقدرة 40W، كما يأتي الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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