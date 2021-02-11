علوم وتكنولوجيا

عراقي يكتشف ثغرة بموقع وزارة الدفاع الاميركية... وأحداث تكنولوجية أخرى في هذا الفيديو

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بغداد - ياسين صفوان - 1- المدير المالي لتويتر يصرح بعدم السماح بعودة ترامب الى المنصة مجدداً

2- 86.9% من مستخدمي الانترنت عالميا يمارسون العاب الفيديو من اي جهاز الكتروني

3- مسبار الامل الذي اطلقته دولة الامارات يصل الى كوكب المريخ


4- شاب عراقي يكتشف ثغرة في موقع وزارة الدفاع الامريكية

5- عدد مستخدمي منصة تويتر يقفز الى 192 مليون مستخدم

6- فيسبوك تقرر تقليص المحتوى السياسي على منصتها

7- ابل تستحوذ على 53% من طلبات توريد الشرائح المميزة بدقة 5 نانومتر

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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