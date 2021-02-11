انت الان تتابع خبر عراقي يكتشف ثغرة بموقع وزارة الدفاع الاميركية... وأحداث تكنولوجية أخرى في هذا الفيديو والان مع التفاصيل
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3- مسبار الامل الذي اطلقته دولة الامارات يصل الى كوكب المريخ
4- شاب عراقي يكتشف ثغرة في موقع وزارة الدفاع الامريكية
2- 86.9% من مستخدمي الانترنت عالميا يمارسون العاب الفيديو من اي جهاز الكتروني
3- مسبار الامل الذي اطلقته دولة الامارات يصل الى كوكب المريخ
4- شاب عراقي يكتشف ثغرة في موقع وزارة الدفاع الامريكية
5- عدد مستخدمي منصة تويتر يقفز الى 192 مليون مستخدم
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