2- 86.9% من مستخدمي الانترنت عالميا يمارسون العاب الفيديو من اي جهاز الكتروني

بغداد - ياسين صفوان - 1- المدير المالي لتويتر يصرح بعدم السماح بعودة ترامب الى المنصة مجدداً

انت الان تتابع خبر عراقي يكتشف ثغرة بموقع وزارة الدفاع الاميركية... وأحداث تكنولوجية أخرى في هذا الفيديو والان مع التفاصيل

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة