شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات خصوصية آبل تثير أزمة مع جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع Techmeme، أن بعض تطبيقات iOS الخاصة بشركة Google تشتكي من الانتظار لأسباب تتعلق بإشعارات مربكة داخل Gmail وخرائط Google وصور Google تفيد بأن التطبيقات قديمة.

فيما ذكر موقع theverege، إن جوجل ربما لم يحدث العديد من تطبيقات iOS الخاصة به خلال الأسابيع الماضية لتجنب الانتقادات المحتملة لما قد يتم الكشف عنه من تحديثات خصوصية متجر التطبيقات الجديدة من Apple، وقالت جوجل في بيان إنها "حددت خطأ وتم طرح تحديث لحل هذه المشكلة".

وظهرت رسالة تحذيرية لعدد من المستخدمين: "يجب تحديث هذا التطبيق، لا يتضمن الإصدار الذي تستخدمه أحدث ميزات الأمان للحفاظ على حمايتك"، ما قد يشعر بعض المستخدمون بالقلق من عدم توفر أحدث إصدار من التطبيق وأكثرها أمانًا

كانت Google قد وعدت أن تبدأ تطبيقاتها في تضمين تسميات الخصوصية الجديدة لتطبيق Apple في منشور مدونة يوم 12 يناير، وأوفت الشركة من الناحية الفنية بوعدها.

وتم تحديث Google Authenticator و Stadia ، على سبيل المثال، بالتصنيفات، وفي اختبار لموقع The Verge لهذين التطبيقين، لم يشاهد رسالة "هذا التطبيق قديم".