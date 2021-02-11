شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون بين فولكس فاجن ومايكروسوفت لاستخدام الحوسبة السحابية لتطوير السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Volkswagen AG، إنها ستستخدم خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت لمساعدتها على تبسيط جهود تطوير برامجها للسيارات ذاتية القيادة.

تعمل فولكس فاجن، التي تمتلك علامات تجارية مثل أودي وبورش، على كل من السيارات ذاتية القيادة للمستقبل وميزات مساعدة السائق مثل مثبت السرعة التكيفي في السيارات الحالية، لكن العلامة التجارية للشركة كانت تطور هذه الميزات بشكل مستقل.

في العام الماضي، عززت فولكس فاجن بعض جهود التطوير هذه في شركة فرعية تسمى Car.Software لتنسيق أفضل بين صانعي البرامج، حيث تتولى كل شركة عملها الخاص حول شكل البرنامج وإحساسه أثناء التعاون في وظائف السلامة الأساسية مثل اكتشاف العقبات.

وقال ديرك هيلجنبرج، الرئيس التنفيذي لشركة Car.Software لرويترز في مقابلة، إن الشركات المختلفة داخل المجموعة لا تزال تستخدم أنظمة مختلفة لتطوير هذا البرنامج، وأن الصفقة التي أُعلن عنها يوم الخميس ستضعها على مزود سحابي مشترك.

وستجعل صفقة Microsoft أيضًا نشر تحديثات البرامج لإضافة ميزات جديدة إلى السيارات - وهي ممارسة ساعدت في تمييز Tesla Inc عن العديد من المنافسين في وقت مبكر - أسهل بكثير.

ووقعت فولكس فاجن في 2018 صفقة مع Microsoft لربط سياراتها بخدمة Azure للحوسبة السحابية من Microsoft.

وتعني الصفقة الحالية أنه سيتم تطوير تحديثات البرامج على نفس السحابة التي ستقوم بعد ذلك بإرسال هذه التحديثات إلى السيارات.

وقال هيلجنبيرج: "التحديثات عبر الهواء لها أهمية قصوى"، "يجب أن تكون هذه الوظيفة موجودة، إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فسوف تفقد الأرض".

وقال سكوت جوثري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون السحابية والذكاء الاصطناعي في Microsoft ، من الناحية العملية، إن الصفقة تعني أن السيارات التي بدأت في البداية مع بعض ميزات مساعدة السائق اليوم يمكن أن تضيف قدرات جديدة بمرور الوقت تجعلها أقرب إلى القيادة الذاتية.