تكنولوجيا: Asus تطلق أجهزة ROG Strix GA35 و Strix GT35 المخصصة للألعاب في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus في السوق الهندي اليوم أجهزة الحاسب المكتبي المخصصة للألعاب ROG Strix GA35 و Strix GT35، مع كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3080، وإختيارات في المعالج بين AMD وإنتل.

قدمت ASUS للسوق الهندي اليوم اثنان من أجهزة الحاسب المكتبي ROG Strix المخصصة للألعاب، حيث تتميز أجهزة ROG Strix GA35 و Strix GT35 بمعالجات إنتل أو AMD مع كرت شاشة من إنفيديا.

وينطلق جهاز الحاسب المكتبي ROG Strix GA35 بمعالج AMD Ryzen 9-3900X أو AMD Ryzen 9-3950X، مع نظام تبريد سائل بحجم 240مم.

أيضاً يتميز الجهاز بذاكرة 32 جيجا بايت رام في DDR4-3200 MHz، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في NVMe PCIe 4.0 SSD، و2 تيرابايت في 7200RPM 3.5 HDD، ومن المقرر أن يدعم الجهاز المستخدمين في إنشاء المحتوى، وتحرير الفيديو، والبث وأيضاً المحتوى ثلاثي الأبعاد.

كما ينطلق جهاز Strix GT35 برقاقة معالج Intel Core i7-10700KF، وكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3080، مع نظام تبريد سائل بحجم 120مم.

أيضاً يضم الجهاز ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في DDR4-2933MH، وسعة تخزين 1تيرابايت في M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD، وسعة 2 تيرابايت في 7200RPM 3.5 HDD، وتتوفر أجهزة ROG Strix GA35 وROG Strix GT35 للبيع عبر متاجر Amazon و Flipkart وأيضاً موقع ASUS الرسمي.

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