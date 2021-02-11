تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy A52 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف Galaxy A52 4G كاملة، كما أوضحت التسريبات سعر Galaxy A52 4G.

تستعد العملاق الكوري سامسونج للإعلان عن إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، واليوم إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات Galaxy A52 4G، حيث ينطلق الهاتف برقاقة Snapdragon 720G، ونظام تشغيل Android 11، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ولقد أوضحت التسريبات الجديدة مزيد من التفاصيل حول هاتف Galaxy A52 4G الذي ينطلق بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم هاتف Galaxy A52 4G إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يضم ثقب الشاشة كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأبيض، الأسود، والبنفسجي، وأيضاً الأزرق، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر يتراوح بين 405 إلى 410 دولار.

أيضاً تستعد سامسونج لإطلاق إصدار 5G من الهاتف، والذي ينطلق بسعر 480 دولار، ورقاقة معالج Snapdragon 750G، كما أشارت تسريبات Geekbench إلى أن هذا الإصدار يأتي بنظام تشغيل Android 11، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام.

كما ينطلق Galaxy A52 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع كاميرة أمامية في ثقب الشاشة، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W.

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