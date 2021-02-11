تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن هاتف Moto E6i بنظام Android Go وسعر 205 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة Moto E6i الذي ينطلق بنظام Android Go، وشاشة بحجم 6.1 إنش وسعر 205 دولار.

يتميز هاتف Moto E6i بحجم شاشة 6.1 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وتقدم موتورولا هاتف Moto E6i برقاقة معالج Unisoc Tiger SC9863A، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ويضم هاتف Moto E6i كاميرة خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما ينطلق هاتف Moto E6i بقدرة بطارية 3000 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB وشاحن بقدرة 10W، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

هاتف Moto E6i ينطلق بألوان الرمادي والوردي، كما يتوفر الهاتف بسعر 205 دولار، إلا أن موتورولا لم توضح موعد إنطلاق الهاتف للأسواق.

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