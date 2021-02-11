شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظموا الأوراق المالية في ولاية ماساتشوستس يحققون في ارتفاعات أسهم جيم ستوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر منظمو الأوراق المالية في ولاية ماساتشوستس مذكرة استدعاء للحصول على شهادة أحد المشغلين على YouTube الذي ساعد في زيادة الاهتمام بشركة GameStop Corp كجزء من مراجعة تسجيله، بما في ذلك "أنشطته التجارية الخارجية"، حسبما قال مسؤول.

وأصدر مكتب وزير الكومنولث ويليام جالفين أمر استدعاء، ويتطلع إلى الاستماع في وقت لاحق من هذا الشهر من المستشار المالي في ماساتشوستس كيث جيل، واكتسب جيل سمعة سيئة باسم "Roaring Kitty" على YouTube، مما جعل قضية شراء أسهم بائع الفيديو بالتجزئة بالغة الأهمية.

وكان "جيل" قد عمل حتى وقت قريب لدى شركة التأمين العملاقة MassMutual وهو وسيط مسجل.

وأصبح جيل شخصية رئيسية في ما يسمى بـ "رالي Reddit"، والذي شهد ارتفاع أسهم GameStop بنسبة 400% في أسبوع قبل أن تعود إلى مستويات ما قبل الزيادة.

كما أدى التقلب إلى تدقيق من المشرعين الأمريكيين والبيت الأبيض ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والمدعي العام في نيويورك.

وأبلغت MassMutual المنظمين بأنهم "لم يكونوا على دراية بأنشطة جيل الخارجية وأنهم رفضوا سابقًا طلبًا قدمه جيل لإدارة احد المحافظ" ردًا على استفسار من مكتب جالفين، وفقا لما قاله متحدث باسم وزير الخارجية في بيان صحفي.

وقالت الشركة للمنظمين إن "جيل" أعطى إخطاره في 21 يناير وأن آخر يوم له كان 28 يناير، على حد قولها.

لم يستجب MassMutual و Gill على الفور لطلبات التعليق.

ومن المقرر أن يدلي "جيل" بشهادته أمام قسم الأوراق المالية بولاية ماساتشوستس في 26 فبراير، وفقًا لمذكرة الاستدعاء.