شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تطبيق Koo الجديد منافس تويتر فى الهند؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل العديد من المستخدمين في الهند إلى تطبيق Koo المحلي المنافس لشركة تويتر، وذلك على أعقاب صراع تويتر مع الهند، وذلك بعدما أمرت حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودى" منصة تويتر بإزالة أكثر من 1100 حساب قائلة: إنها تنشر معلومات مضللة حول احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين ضد القوانين الزراعية الجديدة".

منصة Koo

تم إطلاقها العام الماضى، وهي تتيح للمستخدمين كتابة منشورات يصل عدد حروفها إلى 400 حرف مقارنة بتويتر الذى يتيح للمستخدمين كتابة حتى 280 حرف، وعلى غرار تويتر يتيح تطبيق Koo للمستخدمين نشر الفيديوهات والصور والروابط المختلفة للمواقع والفيديوهات، كما يمكن متابعة المستخدمين على Koo على غرار تويتر، كما يمكن استخدام علامة #، والإشارة إلى المستخدمين باستخدام علامة @.

كما يحتاج Koo إلى رقم هاتف لتفعيل الحساب وهو الأمر الذى لا يحتاجه تويتر، كما يمكن التقاط الفيديوهات والمقاطع الصوتية ونشرها عبر المنصة مباشرة كل على حدة سواء الصوت أو الفيديو فقط.