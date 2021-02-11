شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تبحث السماح لمستخدميها بتلقى المدفوعات الرقمية من المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، إن الشركة تستكشف السماح لمستخدميها بتلقي النصائح، أو المدفوعات الرقمية من متابعيهم، كما أوضح أن الميزة ستساعد منصة التواصل الاجتماعي على كسب المزيد من المال والمشاركة من قاعدتها البالغ عددها 192 مليون مستخدم يوميًا.

قال في مؤتمر Goldman Sachs Technology والإنترنت الافتراضي: "أعتقد أن أول شيء نريد التركيز عليه هو الحافز الاقتصادي للأشخاص الذين يساهمون في Twitter".

وأضاف أن تقديم إكراميات للمستخدم وميزات جديدة مثل اشتراكات المحتوى من شأنه أن يساعد الشركة على تنويع إيراداتها، والتي تكسبها حاليًا بشكل أساسي من بيع الإعلانات على Twitter.

قالت الشركة في حديثها مع المحللين إنه لا يتوقع أن تكون الاشتراكات ذات مغزى لإيرادات الشركة حتى العام المقبل.

في الشهر الماضي، عملت Twitter على تشغيل النشرة الإخبارية Revue ، حيث تأمل في جذب المستخدمين الراغبين في إنشاء محتوى طويل.