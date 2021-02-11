شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OPPO تستعد لإطلاق أحدث هواتف Reno5 الذكية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصدارات سلسلة Reno5 من فئات 5G و4G تتيح المزيد من التواصل في الحياة

المستهلكون مدعوون للانضمام إلى حدث رقمي ضخم في فبراير لمشاهدة الإطلاق الإقليمي لسلسلة Reno5 OPPO الجديدة

تطلق OPPO، العلامة التجارية التكنولوجية العالمية، سلسلة الهواتف الجديدة كلياً Reno5 في مصر هذا الشهر. يتضمن الإصدار الأول لهواتف الجيل الخامس 5G من الشركة فئتين هما: Reno5 5G وReno5 ، والتي تتباهى بالسرعة والقوة الفائقة.

تعبر الهواتف الجديدة عن شعار OPPO لعام 2021 بمعنى الكلمة: "التكنولوجيا للبشرية، الاحسان للعالم". تؤمن OPPO أن الجيل الخامس سوف يدعم البشرية كي تظل على اتصال دائم وتحصد المزايا الكاملة لعالم تحركه التكنولوجيا. الإطلاق الضخم للهاتف في مصر سيقام في ٢٣ فبراير ٢٠٢١ الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة الفعالية التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـOPPO.

بعد إطلاق عالمي ناجح، من المقرر أن تحدث سلسلة Reno5 ثورة في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا مع رقائق كوالكوم 5G الرائدة في الصناعة، والتصوير الأفضل في فئته بالذكاء الاصطناعي المتكامل all-scene photography، وبورتريهات الصور والفيديو التي لم يسبق لها مثيل، وشاحن SuperVOOC2.0 بقوة ٦٥ واط – نظام الشحن الأكثر أماناً وواحد من أسرع تقنيات الشحن المتاحة تجارياً في العالم، والذي يمنح شحن كامل لبطارية Reno5 5G في 35 دقيقة فقط.

وصرحت إيف هان، مديرة العلامة التجارية لـ OPPO مصر "سلسلة Reno5 هي أول هواتف الجيل الخامس من OPPO، ونحن متحمسون جدا لأن نقدم لكم الأفضل في الاتصال فائق السرعة...فائق القوة. فهم احتياجات العملاء هو أولوية قصوى بالنسبة لنا في OPPO، وبالتالي أثناء تصميم سلسلة Reno5، حرصنا على تجهيزها ليس فقط بالمعدات القوية وتكنولوجيا التصوير الرائدة، ولكن أيضاً بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات. وقد استوحينا إطلاق نسخة الجيل الخامس من شعارنا لهذا العام "التكنولوجيا للبشرية، اللطف للعالم"، الذي يدفعنا إلى القيام بكل شيء، قلباً وروحاً، لصالح الناس".

الابتكارات التكنولوجية في سلسلة OPPO Reno5 سوف تروق للعقول المبدعة وتمكنهم من التعبير عن أنفسهم بشكل كامل. سلسلة Reno5 هي خبيرة البورتريه بالذكاء الاصطناعي AI Portrait Expert الذي يجمع بين لوغاريتمات الفيديو الليلية الفائقة من OPPO ولوغاريتمات Live HDR لتقديم جودة غير مسبوقة في صور وفيديوهات البورتريه التي تمكن المستخدمين من خلق والتقاط أفضل لحظات الحياة.

تمشياً مع تركيز سلسلة Reno OPPO على التصميم، كلا الهاتفين يتمتعان بالسلاسة، الخفة، والنحافة، وبألوان وخامات جذابة. تقدم سلسلة Reno5 لون فضي هو الأول من نوعه في الصناعة بمفهوم التصميم باستخدام طيف الماس Diamond Spectrum، بالإضافة إلى اللون الأسود صاحب الشعبية الدائمة. يضيف الجيل الجديد من تصميمات Reno Glow2.0 OPPO الفريدة من نوعها تأثيرًا بصريًا لامعًا لملايين الماسات المتلألئة المدمجة في الغطاء الخلفي، بينما تقدم في الوقت نفسه خامة مط مقاومة للبصمات، كما تضمن شاشات أموليد ومعدل التحديث 90hHz مشاهدة سهلة ومريحة.

يؤكد إطلاق سلسلة Reno5 على التزام OPPO بطرح الجيل الخامس تجارياً في المنطقة، وعبر إضافة هواتف الجيل الخامس الجديدة إلى محفظة هواتفها الذكية الحالية، تلبي OPPO بذلك احتياجات المستهلكين للاتصال اللحظي فائق السرعة.



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