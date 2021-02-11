تكنولوجيا: هاتف Infinix Smart 5 ينطلق في السوق الهندي برقاقة Helio G25 وقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix في السوق الهندي اليوم عن هاتف Infinix Smart 5 الذي ينطلق برقاقة Helio G25 وقدرة بطارية 6000 mAh، والذي يتوفر في 18 من فبراير بسعر 123 دولار.

يتمز هاتف Infinix Smart 5 بشاشة IPS LCD بحجم 6.82 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Infinix Smart 5 برقاقة معالج Helio G25 وذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي لدعم التصوير في الإضاءة المنخفضة، مع فلاش LED، وAI، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويتميز هاتف Infinix Smart 5 بنظام تشغيل Android 10 Go، مع واجهة XOS 7، ويدعم الهاتف الشحن عبر منفذ microUSB، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويتوفر الإصدار الجديد من الهاتف في السوق الهندي بألوان الأزرق، الأخضر، والبنفسجي وأيضاً الأسود بسعر 123 دولار.

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