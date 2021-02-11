شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على Pinterest للتواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة مايكروسوفت تواصلت مع Pinterest Inc في الأشهر الأخيرة بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي البالغة قيمتها 51 مليار دولار، وذكر التقرير أن المفاوضات لم تكن نشطة حاليا.

واستفاد موقع Pinterest أيضًا من التحول العام إلى التفاعلات الافتراضية التي أدت إلى زيادة المشاركة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قفز عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 37% إلى 459 مليونًا في الربع الرابع، وقالت الشركة إنها أضافت رقما قياسيا قدره 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في عام 2020.

وارتفعت أسهم Pinterest أكثر من سبع مرات من انخفاضها الوبائي في مارس من العام الماضي، وقالت الفاينانشيال تايمز إن موقع Pinterest أشار في السابق إلى رغبته في البقاء كشركة مستقلة.

وتحقق شركة الوسائط الاجتماعية عائدات من خلال وضع إعلانات بجوار الدبابيس أو المنشورات التي يتم تحميلها على الموقع من قبل المستخدمين.

كانت الصفقة بين الشركتين ستختبر أيضًا شهية إدارة بايدن للسماح لشركات التكنولوجيا القوية بإبرام الصفقات، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

ولم ترد الشركتان على طلبات رويترز للتعليق.