شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Moj للفيديو تتعاون مع Snap لتوفير ميزات الواقع المعزز والكاميرا للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منصة الفيديو القصيرة Moj إنها دخلت فى شراكة مع Snap Inc - الشركة الأم لـ Snapchat - لتوفير إمكانات AR (الواقع المعزز) وميزات الكاميرا الغنية لمستخدميها، وكجزء من الشراكة، ستدمج Moj مجموعة أدوات الكاميرا التى تم إطلاقها مؤخرًا من Snap، مما يسمح لمنشئي Moj بالوصول إلى Snapchat's Lens Carousel مباشرة داخل التطبيق عند إنشاء المحتوى.

وبحسب موقع TOI الهندى، ستطور Moj أكثر من 400 Lenses على مراحل متعددة لمجتمعها لإنشاء محتوى فيديو قصير أكثر متعة وتسلية، وأضافت أن Moj، التى أصدرت أكثر من 30 عدسة ليستخدمها مجتمعها، ستتعاون أيضًا مع Snapchat Official Lens Creators (OLC) فى الهند لإنشاء المزيد من التجارب المخصصة.

وقال جوراف ميشرا، نائب الرئيس الأول لمنتج ShareChat، "لقد كان سعينا المستمر لإنشاء معايير للابتكار وبناء تكنولوجيا الكاميرا للمستقبل، هذه الشراكة الحصرية تجعلنا أول منصة فيديو قصيرة هندية لجلب تقنية أدوات الكاميرا المبتكرة من Snap إلى الهند".

وأضاف أن مجموعة 30 Lenses التى تم إطلاقها مؤخرًا ستجعل إنشاء المحتوى على Moj أكثر متعة.

وتملتك منصة Moj أكثر من 80 مليون مستخدم نشط شهريًا، فيما قال بن شفيرين، نائب الرئيس الأول للمحتوى والشراكات فى Snap Inc: "يسعدنا التعاون مع الفريق فى Moj - شريكنا الأول فى مجموعة أدوات الكاميرا فى الهند، تتيح لنا تقنية الكاميرا والقيم الأساسية المتعلقة بالإبداع والخصوصية وسرعة الزوال مساعدة المطورين على توفير فرص جديدة لتقديم تجارب تفاعلية إلى منصاتهم ومجتمعاتهم".