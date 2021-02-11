جوجل تختبر الوضع الداكن لبحث سطح المكتب

دبي - يزن راشد - أكدت شركة جوجل أنها تختبر الوضع الداكن لبحث سطح المكتب، وإذا وصل لك الاختبار وكنت قد ضبطت نظامك على الوضع المظلم، فإن خلفية صفحات بحث جوجل تظهر باللون الرمادي الداكن جدًا.

وبالرغم من أنه لم يتم طرحه على نطاق واسع، إلا أن جوجل تعمل بنشاط على توفير الوضع الداكن المظلم لبحث سطح المكتب.

وليس من الواضح مدى انتشار الاختبار، حيث تمكن عدد من المستخدمين من الحصول على الوضع الداكن عبر صفحات البحث، بينما ما تزال صفحات بحث جوجل بيضاء بالنسبة لأشخاص آخرين.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم طرح الوضع المظلم لبحث سطح المكتب رسميًا على نطاق أوسع أم لا.

وقالت جوجل في بيان: نحن دائمًا نختبر طرقًا جديدة لتحسين تجربتنا لمستخدمينا، لكن ليس لدينا أي شيء محدد نعلن عنه الآن.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الوضع المظلم لبحث سطح المكتب، حيث أبلغت التقارير الصادرة في شهر يناير أن بعض الأشخاص كانوا يشاهدون الوضع المظلم في ذلك الوقت.

وإذا قمت بتشغيل نافذة التصفح المتخفي عبر متصفح جوجل كروم، فقد يتم استقبالك برسالة جديدة على بحثك.

ويشير المربع إلى أن المظهر الداكن متوفر الآن، ويحث المستخدمين على تشغيل الإعداد بسرعة وسهولة باستخدام زر الاختصار.

وفي حين أن العديد من منتجات جوجل تتضمن الوضع المظلم عبر الويب، لكن يجب تمكين معظمها يدويًا.

وستكون هذه الوظيفة مفيدة لمستخدمي نظامي التشغيل Windows 10 و macOS، الذين يمتلك كلاهما سمات على مستوى النظام يدعمها كروم وسفاري وإيدج والمتصفحات الأخرى.

ولا تزال جوجل تختار خلفية رمادية داكنة بدلاً من الأسود الحقيقي، باستخدام عناصر بيضاء للتباين مع الخلفية بالإضافة إلى ضبابية خفيفة للرموز والروابط المختلفة.

وتتوفر إضافة لمتصفح كروم تسمى Dark Reader تستخدم خوارزميات متقدمة للعثور على الخلفيات الفاتحة وجعلها أغمق، وفي الوقت نفسه، يتم تكييف النصوص والروابط مع الخلفية، إما عن طريق جعلها بيضاء أو باللون الرمادي الفاتح.

وأجرت تويتر تغييرات على الوضع المظلم بالنسبة لبعض الأشخاص غير المدركين في الأسبوع الماضي، حيث أصبح الوضع المظلم أكثر قتامة بشكل غير متوقع.

وتقوم مايكروسوفت الآن باختبار التغييرات التي تم إجراؤها على Word لجعل المستندات بأكملها مظلمة عند استخدام الوضع المظلم.