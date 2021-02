ترامب لن يعود إلى تويتر حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى

دبي - يزن راشد - لن يعود الرئيس السابق (دونالد ترامب) إلى منصة تويتر في أي وقت في المستقبل حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز، وذلك وفقًا للمدير المالي للشركة.

وردًا على سؤال خلال "The way our policies work, when you're removed from the platform, you're removed from the platform whether you're a commentator, you're a CFO or you are a former or current public official," says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump's account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz — Squawk Box (@SquawkCNBC) February 10, 2021 مع شبكة سي ان بي سي عما إذا كان يمكن استعادة امتيازات ترامب في التغريد إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، أوضح المدير المالي لشركة تويتر نيد سيغال (Ned Segal) أن حظر ترامب دائم.

وقال سيغال: إن الترشح لمنصب عام مرة أخرى لن يعكس الحظر الذي فرضته الشركة على ترامب في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في السادس من يناير، وبغض النظر عن النتيجة، فإن حساب realDonaldTrump سيظل معلقًا إلى الأبد.

ويبدو السؤال وثيق الصلة بالنظر إلى محاكمة عزل ترامب المستمرة في الكونغرس، حيث إن السؤال المحوري في المحاكمة هو ما إذا كان بإمكان الديمقراطيين منع ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 أو السعي لمنصب فيدرالي عام آخر.

وأضاف سيغال لشبكة سي ان بي سي: عندما تتم إزالتك من المنصة، لن تعود، سواء كنت معلقًا، أو كنت مديرًا ماليًا، أو كنت سابقًا أو حاليًا موظف عمومي، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها سياساتنا.

وقال: سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالته من الخدمة وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة.

ولم تكن تويتر المنصة الوحيدة التي اتخذت إجراءات ضد ترامب في أعقاب أحداث السادس من يناير ورفضه المستمر لقبول نتائج الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وتم حظر ترامب أيضًا من فيسبوك وإنستاجرام، واتخذت عشرات المنصات الأخرى إجراءات إشراف مختلفة من نوع ما أيضًا.

لكن تويتر كانت وسيلة الاتصال الأساسية لترامب، وغيابه عن المنصة وجه ضربة خطيرة لقدرته على نشر معلومات كاذبة حول نتائج الانتخابات والبقاء مشاركًا نشطًا في المناقشات حول الأسابيع القليلة الأولى لرئاسة بايدن.

وأعلنت تويتر عن نتائجها المالية للربع الرابع مما يشير إلى أنها استمرت في اكتساب المستخدمين الجدد حتى بعد حظر ترامب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، (جاك دورسي) Jack Dorsey: من الواضح أننا منصة أكبر بكثير من أي موضوع أو حساب واحد.