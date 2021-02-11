جوجل تدفع إلى 450 موقعًا لتزويدك بالأخبار المجانية

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة جوجل News Showcase، وهو برنامج تدفع من خلاله عملاقة البحث الأموال لرعاية المحتوى الإخباري من الناشرين، في المملكة المتحدة والأرجنتين.

وتغطي الخدمة في المملكة المتحدة أكثر من 120 مطبوعة، بينما اشتركت 40 مطبوعة أرجنتينية.

وتتضمن الخدمة بالنسبة للقراء القدرة على الوصول إلى المحتوى المحمي بنظام الاشتراك المدفوع مجانًا.

وتم إطلاق News Showcase في ألمانيا والبرازيل في العام الماضي، وأستراليا في الأسبوع الماضي، وتتضمن الآن محتوى من أكثر من 450 منشورًا حول العالم.

وتشمل المنشورات المتاحة من خلال الخدمة في المملكة المتحدة رويترز وفاينانشيال تايمز والإندبندنت والتليجراف، بينما تشمل المنشورات الأرجنتينية كلارين ولا ناسيون وبيرفيل.

وتشير إحدى الأسئلة الشائعة من جوجل إلى أنه يتم دفع رسوم شهرية للناشرين لتنظيم القصص الإخبارية للخدمة، بالإضافة إلى الوصول إلى المحتوى المحمي بنظام الاشتراك المدفوع.

وتتاح News Showcase في تطبيق Google News عبر أندرويد و iOS ونسخة الويب، بالإضافة إلى Discover عبر iOS.

وتم في الأسبوع الماضي إطلاق News Showcase في أستراليا، وهي دولة تواجه فيها الشركة خلافًا مع المشرعين بشأن القواعد الجديدة التي قد تجبرها على الدفع لناشري الأخبار مقابل محتواهم.

وهددت جوجل حديثًا بسحب محركها للبحث من الدولة إذا دخل قانون News Media Bargaining حيز التنفيذ.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الأسترالي (سكوت موريسون) Scott Morrison: إنه أجرى محادثات بناءة مع الرئيس التنفيذي لشركة جوجل حول القواعد الجديدة.

وانضم سبعة ناشرين أستراليين إلى البرنامج، الذين يغطون أكثر من 25 منشورًا، لكن منفذًا واحدًا، Nine، اختار عدم التفاوض مع جوجل حتى يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ.

في الأسئلة الشائعة، تقول جوجل: إنها تعتقد أن News Showcase يجب أن تكون متوافقة مع القواعد الجديدة، وذلك بالنظر إلى أن الناشرين أحرار في الدخول في التحكيم إذا لم يعجبهم صفقة News Showcase.

ولدى فيسبوك مبادرة إخبارية مماثلة تتضمن الدفع للناشرين من أجل ترخيص المحتوى الخاص بهم عبر علامة تبويب الأخبار، وهو قسم من الخدمة يتضمن مزيجًا من القصص الإخبارية المنسقة والشخصية.

وبعد إطلاقها في الولايات المتحدة، وصلت علامة التبويب حديثًا إلى المملكة المتحدة.

وعلى غرار News Showcase، تتضمن خدمة فيسبوك الدفع لناشرين محددين من أجل ترخيص المحتوى، بما في ذلك بعض المحتوى الذي يكون عادةً مدفوعًا.

وخارج المملكة المتحدة والأرجنتين، تقول جوجل: إنها مستعدة أيضًا لإطلاق News Showcase في فرنسا وكندا واليابان.