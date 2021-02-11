تويتر قد تسمح للمستخدمين بتلقي المدفوعات من المتابعين

دبي - يزن راشد - قال (جاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، يوم أمس الأربعاء: إن الشركة تدرس السماح لمستخدميها بتلقي الإكراميات أو المدفوعات الرقمية من المتابعين.

وأوضح دورسي أن الميزة تساعد منصة التواصل الاجتماعي على كسب المزيد من المال والمشاركة من قاعدة مستخدميها البالغ عددهم 192 مليون مستخدم يوميًا.

وقال في مؤتمر Goldman Sachs الافتراضي للتكنولوجيا والإنترنت: أعتقد أن أول شيء نريد التركيز عليه هو الحافز الاقتصادي للأشخاص الذين يساهمون في تويتر.

ومن شأن تقديم الإكراميات للمستخدم والميزات الجديدة، مثل اشتراكات المحتوى، أن يساعد الشركة على تنويع إيراداتها، التي تكسبها حاليًا بشكل أساسي من بيع الإعلانات عبر تويتر.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء خلال مكالمة الأرباح مع المحللين: إنها لا تتوقع أن تكون الاشتراكات مفيدة لإيرادات الشركة حتى العام المقبل.

وفي الشهر الماضي، اشترت تويتر شركة النشرة الإخبارية الناشئة Revue، حيث تأمل في جذب المستخدمين الراغبين في إنشاء المحتوى الطويل.

وقال دورسي أيضًا: إنه يتصور أن تصبح خدمة الرسائل القصيرة أقل مركزية بمرور الوقت، وهو تطور يمنح مستخدمي التواصل الاجتماعي مزيدًا من التحكم في بياناتهم ونوع المحتوى الذي يرونه.

وأضاف: نريد أن نبقى في الطليعة حيث يتحرك السوق وأين يتحرك الناس، وأعتقد كثيرا أن هذا الاتجاه سوف يتحقق.

وفي المقابلة التي استمرت 40 دقيقة، تحدث دورسي عن مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك التنظيم وخطط تويتر لاستكشاف الإيرادات خارج الإعلانات.

وتبحث تويتر عن طرق جديدة لتوليد الإيرادات خارج الإعلانات، ويتضمن ذلك أفكارًا، مثل فرض رسوم اشتراك على خدمات مثل TweetDeck، وهي لوحة تحكم لجدولة التغريدات وإدارة الحسابات المتعددة.

وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الاثنين أن تويتر تبحث أيضًا في فرض رسوم على المحتوى الحصري أو الخلاصات الخالية من الإعلانات.

وتحدث دورسي عن الطرق المختلفة التي تبحث بها تويتر عن منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربتهم عبر الموقع.

وقد يتمكن مستخدمو تويتر من اختيار خوارزميات مختلفة، تستخدمها الشبكات الاجتماعية لاختيار المحتوى الذي يراه المستخدمون، من أجل تنظيم تجاربهم.

ويمكن للمطورين الخارجيين أيضًا إنشاء الخوارزميات الخاصة ليختارها الأشخاص.