تكنولوجيا: تقرير يؤكد تعاون ابل مع TSMC لتصنيع شاشات OLED لأجهزة الواقع الإفتراضي والمعزز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن شراكة تجمع بين ابل وTSMC لتصنيع شاشات OLED مخصصة لأجهزة الشركة القادمة للواقع الإفتراضي والمعزز.

أشار تقرير نشر عبر Nikkei Asia عن تعاون جديد يجمع بين Apple و TSMC لتصنيع شاشات OLED مطورة بشكل خاص لدعم الأجهزة المخصصة للواقع المعزز والواقع الإفتراضي، حيث تعمل ابل الآن على إختبار الجهاز الجديد في منشأة Longtan Science Park التي تقع في نفس موقع مصنع TSMC.

ومن المقرر وفقاً للتقرير أن تعمل ابل على تصنيع لوحات OLED المخصصة لأجهزة الواقع الإفتراضي والمعزز بإستخدام معدات TSMC المخصصة لتصنيع الرقاقات، لذا لن تحتاج ابل وTSMC إلى إستثمار أموال طائلة للبحث والتطوير.

أيضاً تخطط ابل لدمج لوحات OLED مباشرة في الشريحة بهدف تحسين كفاءة الأجهزة، وأيضاً توفير مساحة أكبر داخل أجهزة الواقع الإفتراضي والواقع المعزز للتكونيات الأخرى.

يذكر أن التقرير أوضح أن ابل قامت بتعيين أفضل خبراء AU Optronics لتطوير هذه الشاشات، على أن يعمل الفريق على تطوير شاشة مميزة بحجم 1 إنش.

من جانب أخر أشار التقرير إلى أن ابل قد بدأت العمل مع Epistar لتطوير شاشات microLED لدعم إصدارات الشركة من الساعات الذكية، وأجهزة الآيباد، وأيضاً أجهزة MacBook.

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