شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط أبل تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن الحوادث ومتجاوزى السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمح شركة أبل قريبًا للمستخدمين بالإبلاغ عن الحوادث والمخاطر وفحوصات السرعة على تطبيق الخرائط الخاص بها، حيث إن الميزة الجديدة متاحة كجزء من تحديث بيتا iOS 14.5 وهي متاحة لمختبري الإصدار التجريبي العام والمطورين، وتم الإبلاغ عن الميزة لأول مرة بواسطة MacRumours.

ووفقًا للتقرير، عندما يُدخل المستخدم عنوان وجهة، ويختار طريقًا ويختار "انتقال"، سيسمح له Siri بالإبلاغ عن الحوادث أو المخاطر التي قد يراها في طريقه، وسيتم إضافة زر "إبلاغ" إلى "خرائط أبل" والذي سيسمح للشخص بالإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.

ويجب استخدام الميزة فقط في حالات استثنائية، ويقول التقرير إن النقر سيؤدي تلقائيًا إلى تحديد موقع المستخدم دون أي نوافذ تأكيد، وبدلاً من ذلك، يمكن للمرء أيضًا أن يقول "مرحبًا Siri ، هناك حادث"، وسيؤدي هذا إلى مطالبة Siri بإرسال تقرير إلى خرائط Apple حول الحادث.

وإذا قدم عدد كافٍ من الأشخاص تقارير عن الحادث، فسيعرض تطبيق خرائط أبل موقع الحادث على الطريق من خلال التعهيد الجماعي، ويتم حاليًا اختبار الميزة في الولايات المتحدة لمستخدمين محددين، يقول تقرير MacRumors إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الميزة ستتوفر في بلدان أخرى ومتى سيتم توفيرها أيضًا.