شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجعله أكثر أمانا.. فيس بوك يطرح تحديثا جديدا لماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة من الشركة لجعل تطبيق ماسنجر التابع لها أكثر أمانًا لمستخدميه، طرح فيس بوك مزيدا من خيارات لطلبات الرسائل، وفقًا لتقرير صادر عن Engadget.

ووفقًا للتقرير، ستعمل هذه الميزة الجديدة على تسهيل الحذف الجماعي وحظر الحسابات المشبوهة التى تحاول التواصل مع المستخدم، وعلاوة على ذلك ، قالت الشركة أيضًا إنها تعمل على "طرق جديدة تسهل على الأشخاص الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات"، مما يوفر "تعليقات أفضل" على حالة الرسائل التي أبلغوا عنها.





يذكر أنه في أكتوبر الماضى، قام فيس بوك بدمج Instagram DMs مع منصة فيس بوك ماسنجر، وهذا يعني بشكل أساسي أن المستخدمين الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر سيتمكنون من الوصول إلى الآخرين على انستجرام دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق جديد، والعكس صحيح.

وبعد ذلك في نوفمبر، أضاف عملاق الشبكات الاجتماعية وضع Vanish لتطبيق ماسنجر الخاص به، وعند تشغيل الميزة، ستظهر الرسائل المرسلة للمستلم عندما تكون الدردشة مفتوحة، وبمجرد إغلاق المستخدم للدردشة، سيتم أيضًا حذف الرسالة، ومن ناحية أخرى، ستحتفظ ميزة الرسائل المختفية في واتس آب بالرسالة لمدة سبعة أيام في الدردشة قبل حذفها.