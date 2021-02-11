لعشاق الألعاب.. شاشة جديدة بميزة حصرية من فيوسونيك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:21 صباحاً - منذ 50 دقيقة

أعلنت شركة فيوسونيك ، عن إطلاق شاشتها XG2705-2K الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب وتنفرد بميزة حصرية.

وتنفرد الشاشة بميزة حصرية هي وضعية التشغيل ViewMode التي تمكن المستخدم من ضبط إعدادات مسبقة خاصة تتناسب مع سيناريوهات الاستعمال المختلفة.

وتعمل هذه الإعدادات على تحسين درجة حرارة الألوان ونسبة التباين ودرجة السطوع من أجل الوصول إلى أفضل خصائص عرض للتطبيق المعني، ويشتمل وضع اللعب على إعدادات اللعب FPS وRTS وMOBA.

وتدعم شاشة فيوسونيك الجديدة تقنية FreeSync Premium من AMD للاستمتاع بتشغيل الألعاب بسلاسة.

وأوضحت فيوسونيك الأمريكية أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة IPS قياس 27 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2560 x 1440 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز مع دعم تقنية FreeSync Premium من AMD.

وتروج فيوسونيك لشاشة الألعاب الجديدة من خلال زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية ونسبة تباين 1000:1، ويمتد العمر الافتراضي لإضاءة الخلفية LED في الشاشة XG2705-2K الجديدة إلى 30 ألف ساعة تقريبا.

ويتم توصيل الشاشة الجديدة بأجهزة التشغيل عن طريق منفذ DisplayPort ومنفذي HDMI، بالإضافة إلى توافر مخرج الصوت 3.5 ملم، وتشتمل شاشة الألعاب أيضا على إثنين من سماعات الستريو بقدرة 2 واط لكل منهما.

ويمكن تعديل ضبط شاشة فيوسونيك الجديدة من حيث الارتفاع بمقدار 120 ملم والإمالة بحوالي 90 درجة والتدوير بحوالي 24 درجة.

وأعلنت شركة فيوسونيك عن طرح الشاشة XG2705-2K الجديدة في الأسواق بسعر يبلغ 314 دولارا أمريكيا.