تكنولوجيا: رصد الإصدار الخاص من جهاز Galaxy Tab S8 اللوحي في موقع سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من أجهزة Galaxy Tab S اللوحية، ولقد رصد اليوم الإصدار الخاص Galaxy Tab S8 Enterprise في قوائم موقع سامسونج.

كشفت التسريبات السابقة عن جهاز Galaxy Tab S8 الذي ظهر في صفحة الدعم الخاصة بشركة سامسونج، واليوم من جديد يظهر إصدار خاص من الجهاز اللوحي.

كانت شركة سامسونج قد قدمت سلسلة Galaxy Tab S7 خلال شهر أغسطس من العام الماضي، واليوم يظهر من جديد الجيل الجديد من أجهزة الشركة اللوحية في إصدار خاص بعنوان Galaxy Tab S8 Enterprise.

ولقد كشفت قوائم سامسونج عن أن هذا الإصدار يدعم التخزين الخارجي عبر microSD لسعة تصل إلى 1 تيرابايت، كما يدعم شريحة SIM بحجم نانو.

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