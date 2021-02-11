شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستبدل بطاريات MacBook Pro مجانا فى هذه الحالة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Apple برنامجًا جديدًا مجانيًا لاستبدال البطارية لأجهزة MacBook Pro لعامي 2016 و 2017 والتي لا يمكن شحنها أكثر من واحد بالمائة، ووفقًا لشركة Apple ، فإن المشكلة تؤثر على "عدد صغير جدًا من العملاء".

وقدمت شركة آبل نصائح نقلها موقع theverege لمستخدمي MacBook Pro "إذا تأثرت بطاريتك، ستظهر لك رسالة من الشركة "خدمة موصى بها" عند فحص حالة صحة البطارية، أما إذا كانت الحالة تشير إلى أن بطاريتك عادية، فإنها لم تتأثر بهذه المشكلة".

ولبدء استبدال البطارية، اتصل بدعم Apple، ستفحص الشركة جهاز Mac الخاص بك قبل صيانته "للتحقق من أنه مؤهل لاستبدال البطارية مجانًا"، كما تقول آبل.

وفي وقت سابق، أصدرت Apple macOS Big Sur 11.2.1، والذي يهدف أيضًا إلى المساعدة في إصلاح مشكلات الشحن مع بعض 2016 و 2017 MacBook Pro.

وتوصي Apple بتحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى ذلك أو تحديث macOS Catalina 10.15.7 الإضافي.