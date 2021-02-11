أدوبي تسهل مشاركة مشاريع Photoshop

دبي - يزن راشد - تعمل شركة أدوبي على تسهيل عمل عدة أشخاص على الملف نفسه في Photoshop أو Illustrator أو Fresco.

وتحصل التطبيقات الثلاثة على ميزة جديدة تسمى دعوة للتعديل، التي تتيح لك كتابة عنوان البريد الإلكتروني للمتعاون لكي ترسل إليه حق الوصول إلى الملف الذي تعمل عليه.

ولن يتمكن المتعاون من العمل على الملف مباشرة بجانبك، لكنه سيكون قادر على فتح عملك وإجراء التغييرات الخاصة به وحفظ ومزامنة هذه التغييرات مرة أخرى مع جهازك.

وإذا كان شخص ما يقوم بتحرير الملف نفهس، فيتم منح المستخدم الجديد خيار إما عمل نسخة أو الانتظار حتى انتهاء المحرر الحالي.

وبالرغم من أن الميزة ليست تحريرًا لبرنامج Photoshop على غرار محرر مستندات جوجل، لكن يجب أن تكون أسهل من ارسال ملف عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا.

وتعمل الميزة مع ملفات PSD. و AI. المحفوظة في سحابة أدوبي، وهي متاحة داخل Adobe XD أيضًا، كما أنها تدعم محفوظات الإصدار، لذلك يمكنك عكس المسار إذا أفسد أحد المتعاونين شيئًا ما.

وقالت أدوبي: يعد هذا توفيرًا كبيرًا للوقت بالنسبة للفرق التي تعمل على المشاريع المشتركة، وبالإضافة إلى ذلك، نجلب ميزة Preset Sync الجديدة إلى Photoshop.

ويمكنك الآن مزامنة إعدادات Photoshop السابقة الخاصة بك أينما كنت تستخدم Photoshop، ويتضمن ذلك الفرش، والحوامل، والتدرجات اللونية، والأنماط، والأشكال.

وتصل ميزة Preset Sync إلى إصدار سطح المكتب لنظامي التشغيل ويندوز وماك، وتتوفر الفرش المتزامنة قريبًا عبر إصدار آيباد.

وأعلنت أدوبي أن هذه الميزة كانت قيد التشغيل في شهر أكتوبر، وتعمل الشركة بشكل مطرد على بناء المزيد من ميزات التعاون في Creative Cloud – الخدمة التي تربط مجموعة تطبيقاتها معًا – على أمل جعل المنصة سريعة وبسيطة وموثوقة بما يكفي بحيث يمكن للفرق الاعتماد عليها لنقل مستنداتهم.

وقامت شركة أدوبي حديثًا بتحديث ميزة ذات صلة تسمح بإرسال المستندات إلى الآخرين لمراجعتها.

ويمكن تنزيل Photoshop و Illustrator من موقع أدوبي عبر الويب، وتبدأ الأسعار على البرنامج من 20.99 دولار شهريًا للبرنامج، بينما يبدأ سعر Adobe Creative Suite من 52.99 دولار.