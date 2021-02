MetaHuman تتيح لك صياغة وجوه واقعية داخل المتصفح

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Epic Games عن أداة برمجية جديدة قائمة على المتصفح ومدعومة من Unreal Engine تسمى MetaHuman التي يمكنها صياغة الوجوه البشرية الواقعية للغاية وتساعد في تعزيز حركات الجسم الواقعية والرسوم المتحركة للوجه.

وقدمت Epic Games نظرة خاطفة على المنصة اليوم عبر مقاطع فيديو تعرض أمثلة للإبداعات التي تم إنشاؤها باستخدام MetaHuman.

ويبدو أن Metahuman هو المصطلح الذي تستخدمه الشركة لوصف هذه العلامة التجارية للفرد الافتراضي غير الحقيقي.

وتقول Epic Games: إنه يمكن استخدام MetaHuman جنبًا إلى جنب مع تقنيات التقاط الحركة والرسوم المتحركة الحديثة لإنشاء حركات واقعية ومشاهد تفاعلات بشرية مصممة لألعاب الفيديو والأفلام والتلفزيون والتنسيقات الأخرى.

وأضافت: يمكن إنتاج Metahuman في غضون دقائق وتجهيزهم بتصفيفات الشعر والملابس الفريدة، ومن ثم يمكن تخصيصهم بشكل أكبر لتلبية احتياجات الإنتاج.

ويمكن التلاعب بشخصيات Metahuman في الوقت الفعلي داخل الأداة نفسها وعبر استخدام متصفح الويب فقط.

وقال (فلاديمير ماستيلوفيتش) Vladimir Mastilovic، نائب رئيس Epic Games للتكنولوجيا البشرية الرقمية، في بيان: كانت إحدى أكثر المهام صعوبة في إنشاء المحتوى الثلاثي الأبعاد هي بناء البشر الرقميين المقنعين، وحتى الفنانين الأكثر خبرة يحتاجون إلى قدر كبير من الوقت والجهد والمعدات لشخصية واحدة فقط.

وأضاف: بعد عقود من البحث والتطوير، وبفضل جلب شركات، مثل: 3Lateral و Cubic Motion و Quixel، إلى عائلة Epic Games، تم محو هذا الحاجز من خلال Unreal Engine، ويسعدنا تقديم MetaHuman.

ولا يقترب البشر الذين تم إنشاؤهم باستخدام أداة Epic Games الجديدة من واقعية الصور الرقمية للأشخاص المزيفين التي تم إنتاجها بواسطة شبكات الخصومة التوليدية، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي التي تقوم عليها مشاريع، مثل This Person Does Not Exist.

وبصفتها أداة لإنشاء شخصيات ألعاب الفيديو، فإنه من الواضح أن MetaHuman قادرة على جعل بعض الأشخاص يبدون حقيقيين بشكل صادم.

وليس من الواضح متى تنوي Epic Games إطلاق MetaHuman، لكن يمكن للمطورين والفنانين المهتمين الاشتراك للحصول على التحديثات عبر موقع Unreal Engine.