شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج ذكاء اصطناعى يمكنه تحديد نسبة الوفاة من Covid-19 بدقة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجموعة من المطورين عن إنشاء برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يموت الشخص من Covid-19 باستخدام البيانات الصحية، حيث مد باحثو جامعة كوبنهاجن برنامج كمبيوتر ببيانات صحية من 3944 مصابا دنماركيًا بـ COVID-19، ثم قاموا بتدريبه على البحث عن أنماط المرض السابق للمريض لتحديد عوامل الخطر والنتيجة المحتملة لفيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد المطورون، أن مؤشر كتلة الجسم والعمر وكون الشخص ذكرًا كانت أعلى عوامل الخطر عندما يتعلق الأمر باحتمال الوفاة.

وتظهر النتائج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه مع ما يصل إلى 90% من الدقة تحديد احتمالية وفاة الشخص غير المصاب إذا تعرض للإصابة أو لا.

وقال الباحث الرئيسي مادس نيلسن، إن النتائج من الأداة الجديدة يمكن أن تساعد مسؤولي الصحة في تحديد من يجب أن يكون في المقدمة للإمداد باللقاحات.

كما وجد الفريق، أنه بمجرد دخول الشخص المصاب بـ Covid-19 المستشفى، يمكن لبرنامج الكمبيوتر أن يتنبأ بدقة 80٪ بما إذا كان سيحتاج إلى جهاز تنفس، فإن بعض الأمراض والعوامل الصحية لها تأثير أكبر على ما إذا كان المريض سينتهي بجهاز التنفس الصناعي أكثر من غيره بعد الإصابة.

ويتبع الذكاء الاصطناعى هذه العلامات المرتبة حسب الأولوية: مؤشر كتلة الجسم، العمر، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض العصبية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، الربو، السكري وأمراض القلب.

قال الباحثون إن المجموعة الأكثر عرضة لخطر الوفاة من فيروس كورونا إذا أصيبوا بالمرض هم رجال كبار في السن وذو بشرة فاتحة يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يعمل الفريق الذي يقف وراء الدراسة الآن على تحديث نموذجهم ببيانات جديدة من أحدث موجة من فيروس كورونا في الدنمارك، ويأمل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي قريبًا من مساعدة مستشفيات الدولة من خلال التنبؤ المستمر بالحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.