شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار جهاز يمكن وضعه على الجسم للكشف عن مستوى الإرهاق وتحذيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، أن جهاز استشعار صغير يمكن وضعه على الجسم ببساطة، ويمكنه اكتشاف مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول في العرق، الذى يساعد على تحذير الناس من مستويات الإرهاق، حيث قال المهندسون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL) وشركة Xsensio الناشئة، إن الأداة يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الإجهاد بشكل موضوعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن الجهاز يتم وضعه مباشرة على جلد مرتديه ويوفر حساسية عالية، فإلى جانب الإرهاق، يمكن أيضًا استخدام هذه الأجهزة القابلة للارتداء للمساعدة في دراسة الحالات الأخرى المرتبطة بالإجهاد، مثل السمنة.

أوضح الباحثون، أنه يتم تصنيع الكورتيزول عن طريق الغدد الكظرية لدينا من الكوليسترول، وهو هرمون الستيرويد الذي يؤدي وظائف أساسية مختلفة في جسم الإنسان، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والتمثيل الغذائي.

يمكن أن يؤثر الهرمون أيضًا على كل من الجهاز المناعي ووظائف القلب والأوعية الدموية، وعندما نواجه مواقف عصيبة، يعمل الكورتيزول على ضمان توجيه الجسم للطاقة إلى الدماغ والقلب والعضلات للتعامل مع الموقف.

قال البروفيسور إيونيسكو، باحث الورقة وخبير الإلكترونيات النانوية، "يمكن إفراز الكورتيزول بينما تشعر أنك بخير وفجأة يحدث شيء ما يضعك تحت الضغط ويبدأ جسمك في إنتاج المزيد من الهرمون".

ويُفرز الكورتيزول عادةً وفقًا لإيقاعات الجسم اليومية، حيث يبلغ إطلاقه ذروته بين الساعة 6 صباحًا و8 صباحًا، ثم تنخفض المستويات بعد الظهر والمساء.

وإذا كان الجسم ينتج الكثير من الكورتيزول أو لا ينتج عنه ما يكفي من الكورتيزول، فإن ذلك يمكن أن يضر بصحة الفرد بشكل خطير، مما قد يؤدي إلى السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب أو الإرهاق.

بينما يمكن قياس مستويات الكورتيزول من عينات الدم، يمكن أيضًا تحديدها عن طريق تحليل العرق واللعاب والبول، وفي دراستهم، طور البروفيسور إيونيسكو وزملاؤه جهاز ذكي يمكن ارتداؤه يحتوي على ترانزستور وقطب جرافين متصل بجزيئات خاصة ترتبط بالكورتيزول ولها شحنة سالبة.

عندما تلتقط هذه الجزيئات جزيء الكورتيزول، فإنها تنثني على نفسها، مما يجعل الشحنة السالبة قريبة من سطح القطب حيث يمكن اكتشافها، وبالتالي تسجل وجود الكورتيزول في العرق.

وقال الباحثون إن هذا سيكون أول جهاز قادر على توفير مراقبة الكورتيزول على مدار الساعة، وهذه هي الميزة الرئيسية والميزة المبتكرة للجهاز، ولأنه يمكن ارتداؤه، يمكن للعلماء جمع بيانات كمية وموضوعية عن بعض الأمراض المرتبطة بالإجهاد.