شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch Series 6 وWatch SE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل هذا العام ساعتين ذكيتين جديدتين - أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE، وفى حين أن أبل Watch Series 6 هى خليفة أبل Watch Series 5 العام الماضي، فإن أبل Watch SE هى خيار جديد تمامًا للساعة الذكية بأسعار معقولة من شركة أبل العملاقة، وفيما يلى نعرض مقارنة بين Watch Series 6 مع ساعة أبل Watch SE كما يلى:
Apple Watch Series 6
- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.
- شاشة OLED Retina لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO، 1000 شمعة/ المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتى للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم.
- موديلات GPS.
- شريحة S6 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64-bit وشريحة W3 اللاسلكية وشريحة U1 (بنطاق فائق العرض).
- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.
- مستشعر لأكسجين الدم ومستشعر بصرى لنبض القلب من الجيل الثاني.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS3 وميزة اكتشاف السقوط.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.
- Wi-Fi وBluetooth 5.0.
- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.
- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى وميكروفون مدمج.
- سعة 32GB.
Apple Watch SE
- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.
- شاشة OLED Retina بتكنولوجيا LTPO، 1000 شمعة/ المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X.
- موديلات GPS.
- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64-bit وشريحة W3 اللاسلكية.
- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.
- مستشعر بصرى لنبض القلب.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS3 وميزة اكتشاف السقوط.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.
- Wi-Fi وBluetooth 5.0.
- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.
- مكبر صوت 50% أقوى7 وميكروفون مدمج.
- سعة 32GB.