شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض عائدات Cisco للربع الخامس على التوالي بسبب العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة Cisco Systems Inc المطورة لأجهزة الشبكات والبرامج ومعدات الاتصالات، انخفاضًا في الإيرادات للربع الخامس على التوالي، حيث أنفق عملاء المؤسسات مبلغًا أقل على منتجات البنية التحتية للشبكات للمكاتب بسبب زيادة العمل عن بُعد.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد طغى الأداء القاسي على توقعات أفضل من المتوقع لإيرادات الربع الحالي وعانت أسهم الشركة من الانخفاض بنسبة 4% في التداول الممتد، وكان السهم قد ارتفع بنحو 8% الأسبوع الماضي قبل النتائج، فيما قال المدير المالي ريتشارد هيرين في مكالمة مع المحللين إن وحدة منصات البنية التحتية، التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 3% في الربع ، تلقت الضربة الأكبر من جائحة COVID-19.

وانخفض إجمالي إيرادات الشركة بشكل طفيف إلى 11.96 مليار دولار في الربع الثاني المنتهي في 23 يناير، من 12.01 مليار دولار في العام السابق، وكان المحللون يتوقعون رقمًا قدره 11.92 مليار دولار، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv، ومع ذلك ، عزز اتجاه العمل عن بعد الطلب على منصة مؤتمرات الفيديو Webex الخاصة بالشركة، والشبكة الافتراضية الخاصة AnyConnect ومنتجات الأمن السيبراني.

فيما ارتفعت الإيرادات من أعمال خدمات الشركة بنسبة 2% إلى 3.39 مليار دولار، وقالت سيسكو إنها تتوقع زيادة إيرادات الربع الثالث بين 3.5% إلى 5.5%، مما يعني نطاقًا يتراوح بين 12.4 مليار دولار و 12.64 مليار دولار مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 12.35 مليار دولار.