شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يستهدفون لعبتى Cyberpunk 2077 وThe Witcher 3 maker فى هجوم إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف مجموعة من الهاكرز استوديو ألعاب CD Projekt Red وهو المطور للعبتي Cyberpunk 2077 وThe Witcher 3، وذلك خلال هجوم إلكتروني، حيث أرسل الهاكر أيضًا "مذكرة فدية" إلى ستوديو تطوير الألعاب البولندي، وتصادف أن CD Projekt Red هي واحدة من أغنى شركات الألعاب في أوروبا، في المرتبة الثانية بعد Ubisoft.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت الشركة في بيان رسمي لها حول الهجوم السيبراني :"اكتشفنا بالأمس أننا أصبحنا ضحية لهجوم إلكتروني موجه تم اختراق بعض أنظمتنا الداخلية بسببه، وقد حصل ممثل غير معروف على وصول غير مصرح به إلى شبكتنا الداخلية، وقام بجمع بعض البيانات التي تنتمي إلى مجموعة رأس مال CD PROJEKT وترك ملاحظة فدية المحتوى الذي نطلقه للجمهور، وعلى الرغم من أنه تم تشفير بعض الأجهزة في شبكتنا ، تظل النسخ الاحتياطية الخاصة بنا سليمة، لقد قمنا بالفعل بتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدينا وبدأنا في استعادة البيانات".

وأضاف بيان الشركة: "لن نستسلم للمطالب ولن نتفاوض مع الفاعل مدركين أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى الكشف عن البيانات المخترقة، ونحن نتخذ الخطوات اللازمة للتخفيف من عواقب هذا الكشف، لا سيما من خلال التواصل مع أي أطراف قد تتأثر بسبب الانتهاك،

وما زلنا نحقق في الحادث، ولكن في هذا الوقت يمكننا أن نؤكد - على حد علمنا - أن الأنظمة المخترقة لم تحتوي على أي بيانات شخصية للاعبينا أو مستخدمي خدماتنا".

وقالت الشركة: "لقد اتصلنا بالفعل بالسلطات ذات الصلة، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون ورئيس مكتب حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى المتخصصين في الطب الشرعي لتكنولوجيا المعلومات، وسنتعاون معهم عن كثب من أجل التحقيق الكامل في هذا الحادث"، وقد قامت الشركة، كما هو مذكور في الملاحظة، بإتاحة محتويات مذكرة الفدية للجمهور عبر تويتر.