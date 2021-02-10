شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يتيح لمستخدميه إضافة فلاتر الوجه خلال المكالمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خدمة مكالمات الفيديو Zoom عن فلاتر الوجه المسماة Studio Effects في سبتمبر 2020 إلى جانب العديد من الميزات الأخرى، لكن منذ الإعلان عنها، فإن هذه هي المرة الأولى التي تبدأ فيها الميزة في الظهور للعديد من المستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيسمح Studio Effects للمستخدمين بتطبيق مجموعة متنوعة من فلاتر ألوان الحواجب والشارب واللحية والشفاه أثناء تكبير/ تصغير الفيديو طوال الجلسة، ووفقًا لصفحة الإعلان، ستتوفر الميزة على أنظمة تشغيل ويندوز و Mac.

لكن يبدو أن ميزة Studio Effects لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي حتى بعد عدة أشهر من الإعلان، ومع هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من الخيارات المتاحة مثل ألوان الوجه المختلفة وتصميمات الحواجب والشارب واللحية وألوان الشفاه والمزيد، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء وحفظ إعداد مسبق لاستخدامه في اجتماعات الفيديو المستقبلية.

ويمكن العثور على الميزة ضمن إعدادات الفيديو لتطبيق Zoom على نظامي التشغيل ويندوز وMac، حيث يجب البحث عن خيار الخلفية والفلاتر هناك ثم حدد خيار Studio Effects (Beta) الموجود في الركن الأيمن السفلي.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، في سبتمبر 2020 ، أضاف Zoom أيضًا تحسين مزامنة تكامل التقويم، وواجهة تعديل البلد المحسّنة عند الجدولة، والتكامل المحسن مع عميل Outlook، والجدولة المحسّنة بالإعدادات الافتراضية، ومشاركة صوت الجهاز، ودعم الخلفية الافتراضية لنظام أندرويد والمزيد.