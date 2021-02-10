هيونداي تكشف عن سيارتها الجديدة الخاصة بالمناطق الوعرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 5 ساعات

بحجم حقيبة أمتعة يدوية من حيث الأبعاد ، كشفت شركة ”هيونداي“ الكورية النقاب عن سيارة Ultimate Mobility Vehicle التي تم الترويج لها سابقًا، كروبوت بحجم السيارة مع عجلات في نهايتها.

وتمتلك السيارة أرجل مفصلية قابلة للتمديد وتعد مركبة UMV مصممة للعمل بشكل مستقل، وتتركز مهامها الأولى على نقل البضائع والمعدات والإمدادات، عبر التضاريس الصعبة والطرق الوعرة، بدلًا من البشر أو العمل كمنصة استكشاف علمية متنقلة ومنصة استشعار في المواقع البعيدة، وفقًا للشركة.

ويمكن للسيارة القيادة، مثل مركبات الدفع الرباعي التقليدية، عندما يتم سحب عجلاتها، كما يمكنها فرد أرجلها للمشي أو القفز أو الزحف عبر الحواجز وأي عقبات في طريقها.

وبالرغم من الترويج للسيارة على أنها مركبة قادرة على حمل أشخاص بالغين، إلا أنها تبدو صغيرة للغاية.

من جانبه، قال جون سوه، رئيس ستوديو ”نيو هورايزونز“ التابع لشركة هيونداي: ”إنها بحجم حقيبة أمتعة يدوية من حيث الأبعاد، وأضاف: ”نحن نبحث باستمرار عن طرق لإعادة التفكير في تصميم المركبات وتطويرها وإعادة تحديد مستقبل النقل والتنقل“.

وتشترك السيارة في العديد من الخصائص والمميزات مع سيارة Elevate من ”هيونداي“ أيضًا، في تصميم الأرجل والإطارات، إلا أنهما تختلفان في أن مركبة سيارة UMV الملقبة بـ“ TIGER“ تتحرك دون طاقم أو ركاب، مما يسمح لها باجتياز التضاريس الوعرة متفوقة على المركبات الأخرى.



