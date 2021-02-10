تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث MACOS BIG SUR 11.2.1 لمعالجة مشكلة الشحن في MACBOOK PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل تحديث MACOS BIG SUR 11.2.1 اليوم لمعالجة مشكلة الشحن التي رصدت في أجهزة MACBOOK PRO مؤخراً بعد التحديث السابق.

كشفت ابل عن تحديث macOS Big Sur 11.2 خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذا التحديث أدى إلى رصد بعض من المشكلات، لذا أعلنت ابل اليوم عن تحديث MACOS BIG SUR 11.2.1.

ولقد أدى تحديث macOS Big Sur 11.2 إلى فشل إصدارات 2016 و2017 من أجهزة MacBook Pro في إتمام عملية الشحن بعد التحديث لنظام التشغيل، أيضاً أكدت التقارير على أن تحديث macOS Big Sur 11.2.1 الذي انطلق اليوم يعمل على معالجة مشكلة الشحن في الأجهزة.

من جانب أخر لم توضح شركة ابل تعليمات تثبيت التحديث الجديد من نظام التشغيل macOS Big Sur 11.2.1، حيث ينطلق التحديث بهدف رئيسي لمعالجة مشكلة الشحن.

أيضاً من المقرر أن يتاح للمستخدمين فتح نظام preferences ومن ثم إختيار التحديث يدوياً، كما سيتوفر التحديث بشكل تلقائي للمستخدمين.

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